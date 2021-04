Seehofer: Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse wirkt

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Einschätzung von Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Strukturpolitik der Regierung konkrete Veränderungen bewirkt. Die 2018 eingesetzte Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse habe vieles bewirkt, was sonst nicht zustande gekommen wäre, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in Berlin.

Seehofer, der auch Heimatminister ist, berichtete beispielsweise, nach einer Besprechung im Bundesverkehrsministerium werde erwogen, 200 stillgelegte Bahnstrecken wiederzubeleben. Mobilfunk und schnelles Internet in ländlichen Gegenden seien nicht nur, aber auch mit Drängen der Kommission gefördert worden. Der Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse bleibe ein wichtiges Thema für die nächste Regierung.

Die Bundesregierung hatte im Juli 2018 die Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" gegründet. Sie sollte Maßnahmen für eine gerechte Verteilung von Ressourcen und Teilhabe-Chancen für alle Menschen - unabhängig von ihrem Wohnort - entwickeln.

Der Zwischenbericht, den Seehofer gemeinsam mit Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Familienministerin Franziska Giffey (SPD) vorstellte, liefert eine Übersicht zu Vorhaben aus zahlreichen Politikbereichen von Bildung über Infrastruktur bis hin zur Krankenhausversorgung. In abgehängten und vom Strukturwandel betroffenen Regionen will der Bund beispielsweise knapp 15 500 neue Vollzeit-Arbeitsplätze schaffen. Zudem soll eine Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit bis zu 75 Beschäftigten das Ehrenamt insbesondere auf dem Land stärken./hrz/DP/jha