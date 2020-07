Seehofer erwartet Beschluss neuer EU-Asylregelung erst 2021

Berlin (Reuters) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Hoffnung auf eine Einigung in der strittigen EU-Asylrechtsreform noch unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres gedämpft.

Die EU-Kommission werde ihre Vorschläge nun erst im September vorlegen, wenn zuvor eine Einigung über die künftigen EU-Finanzen bis 2027 erreicht werden solle, sagte Seehofer am Dienstag vor einem virtuellen Treffen der EU-Innenminister. Er werde dann versuchen, in den verbleibenden Monaten bis Jahresende "die Dinge nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu Schlussfolgerungen zu kommen", sagte er. "Für Rechtsakte, glaube ich, wird die Zeit nicht mehr reichen." Deshalb sei er bereits in engen Gesprächen mit der nachfolgenden portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft, um eine Reform abzuschließen.

Eine Reform der europäischen Asylpolitik hängt seit Jahren fest - vor allem weil sich einige EU-Länder weigern, dass aufgenommene Flüchtlinge auf EU-Staaten verteilt werden. Seehofer kritisierte, dass man auch fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise 2015 nicht weiter gekommen sei. "Das ist nicht würdig für die EU", sagte er. Die EU sei eben auch eine Wertegemeinschaft, die Menschen vor dem Ertrinken retten und ihnen ein "würdiges Verfahren" in Europa ermöglichen müsse. Dazu bedürfe es Solidarität mit Außengrenzländern wie Italien, Griechenland, Malta oder Spanien. Diese könne man nicht auf Dauer alleine mit dem Problem lassen. Seehofer räumte ein, dass es weiter schwierig sei, EU-Staaten davon zu überzeugen, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.

Vor wenigen Tagen hatte der Innenminister betont, dass er eine Verteilung von Flüchtlingen erst für möglich halte, wenn die EU eine Asylvorprüfung an den EU-Außengrenzen vereinbart habe. Dies sei die "Schlüsselfrage".