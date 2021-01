Seehofer hofft auf Beschluss zu Einreisesperren bis Freitag

Berlin (Reuters) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hofft auf einen Beschluss zu Einreisesperren bis Freitag.

Dabei stünden Großbritannien, Portugal, Südafrika und Brasilien als Mutationsgebiete auf der Liste, sagte Seehofer am Donnerstag in Berlin. Die entsprechende Vorlage des Bundesinnenministeriums befinde sich derzeit in der Resortabstimmung, die am Freitag abgeschlossen sein solle. Offen sei noch die Frage, welche Ausnahmen die Bundesregierung bei der Einreisesperre zulasse. Dabei müsse besonderes Augenmerk auf die Lieferkette von Waren gelegt werden. Es gehe insgesamt aber um das Ziel, die Einschleppung der mutierten Form des Coronavirus einzudämmen. Klar sei, sollte es keine europäische Lösung geben, werde Deutschland eine nationale Lösung beschließen.