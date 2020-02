Seehofer kündigt verstärkten Polizei-Einsatz an Karnevalstagen an

Berlin (Reuters) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach dem Anschlag von Hanau einen verstärkten Polizei-Einsatz angekündigt.

Er verwies dabei auch auf die bevorstehenden Karnevalsfeiern. "Die Gefährdungslage durch Rechtsterrorismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch", sagte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin. Man müsse nach dem Anschlag von Hanau mit Nachahmungstätern rechnen. Kurz vor den Großveranstaltungen werde daher die Polizeipräsenz in Abstimmung mit den Ländern in ganz Deutschland erhöht. Neben Bahnhöfen und Flughäfen würden sensible Einrichtungen verstärkt geschützt, insbesondere Moscheen.

Seehofer sagte, durch Deutschland ziehe sich eine Blutspur des Rechtsterrorismus. "Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag."

Der mutmaßliche Täter hatte neun Menschen mit ausländischer Abstammung erschossen, dann offenbar seine Mutter und sich selbst.