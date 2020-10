Seehofer nach Kabinettssitzung negativ auf Corona getestet

Berlin (Reuters) - Nach der Corona-Infektion von Gesundheitsminister Jens Spahn ist Bundesinnenminister Horst Seehofer negativ getestet worden.

Der CSU-Politiker habe sich nach der Kabinettssitzung am Mittwoch zwei Tests unterzogen, teilte sein Sprecher am Donnerstag auf Twitter mit. Mit den negativen Ergebnissen sei seine Teilnahme an der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in Potsdam möglich. Spahn hat nach Aussage seines Sprechers weiterhin kein Fieber, zeigt aber Erkältungssymptome. Alle Mitarbeiter aus seinem engeren Umfeld seien inzwischen ebenfalls auf das Corona-Virus untersucht, aber negativ getestet worden. Als Vorsichtsmaßnahme arbeiteten sie vorläufig aus dem Homeoffice.

Die Bundesregierung hatte am Mittwochabend mitgeteilt, dass das Kabinett nicht in Quarantäne müsse, obwohl Spahn an der Sitzung am Vormittag teilgenommen hatte. Grund seien die mit dem Gesundheitsamt abgestimmten und strengen Hygiene- und Abstandsregeln im Kanzleramt. Teilnehmer bestätigten, dass es durchgehend einen ausreichenden Abstand zwischen den Kabinettsmitgliedern gegeben habe. Einige hätten sogar während der Sitzung Mundschutz getragen.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier verteidigte die Regelung, es gebe keine Sonderbehandlung für die Regierung. Er selber sei von Spahn beispielsweise etwa drei bis viereinhalb Meter entfernt gewesen. Außerdem sei die Lüftungsanlage im Kanzleramt eine der besten in ganz Berlin. "Das alles ist überprüft worden." Quarantäne wäre bei diesen Bedingungen auch für andere Bürger nicht Pflicht gewesen.

Altmaier und auch Finanzminister Olaf Scholz wurden während der Pandemie bereits mehrfach getestet. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, der Gesundheitsschutz habe höchste Priorität. "Es gelten daher strenge Vorsichtsmaßnahmen."

Schnelltests gelten allerdings als nicht übermäßig aussagekräftig, weil sie nicht am Tag einer Infektion, sondern erst zeitverzögert anschlagen. So empfiehlt der Gesundheitsdienst des Auswärtigen Amtes etwa bei der Rückkehr aus Risikogebieten einen Test erst nach fünf Tagen. Europa-Staatsminister Michael Roth, der Außenminister Heiko Maas im Kabinett vertreten hatte, teilte auf Anfrage mit, dass er sich deshalb am Montag erneut testen lasse. Er war erst Mittwochmorgen vor der Sitzung getestet worden, weil er Termine in Luxemburg und Brüssel wahrgenommen hatte. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ sich nach der Rückkehr vom EU-Gipfel zeitversetzt testen.