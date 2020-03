Seehofer will Gesetz für Produktion von Medizingütern in Deutschland

Berlin (Reuters) - Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Produktion wichtiger medizinischer Güter in Deutschland gesetzlich festschreiben.

Es nutze nichts, wenn man im Krisenfall auf Produkte aus China angewiesen sei, sagte Seehofer der "Bild" mit Blick auf Versorgungsengpässe in der Corona-Krise bei Lieferungen von medizinischer Schutzausrüstung. Es sei wichtig, die Herstellung dieser Güter in Deutschland zu erhöhen, Dazu sollte der Bund ein entsprechendes Gesetz vorsehen. Der CSU-Politiker forderte zudem, wieder größere Reserven an wichtigen Gütern für einen Krisenfall aufzubauen.

Seehofer forderte eine Eigenverantwortung der Firmen, um die Corona-Krise zu bewältigen. "Da ist auch die Wirtschaft gefordert, jetzt eine Notfallsversorgung für die Bevölkerung zu organisieren.", Dem US-Weg, Firmen wie dem Autokonzern General Motors zu verpflichten, Beamtungsgeräte zu produzieren, wollte sich Seehofer aber nicht anschließen.

Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz setzte sich am Dienstag für eine stärkere Herstellung medizinischer Produkte in Deutschland ein. Die finanziellen Mittel für Unternehmen stünden bereit, damit diese ihre Produktion zumindest zeitweise umstellen könnten. "Das kann jetzt ganz schnell passieren", sagte der SPD-Politiker.