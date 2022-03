Sehr leichte Gewinnmitnahmen

Replaced by the video

Trotz der zum Wochenauftakt überwiegend negativen Meldungen, kann sich die Wall Street gut behaupten. Allein letzte Woche konnte der S&P 500 über 6 Prozent zulegen. Die Jahresverluste wurden damit halbiert. JP Morgan betont an diesem Montag, dass das Risiko einer US-Rezession auf Sicht der kommenden 12 Monate nur bei 8 Prozent liegt. Gleichzeitig signalisieren die langfristigen Inflationserwartungen., dass man an ein zu aggressives Vorgehen der Notenbank nicht glaubt. Im Fokus stehen die Aktien on Boeing, NVIDIA, Nike und GM.

0:00 - Intro

1:08 - Beste Handelswoche seit November 2020

4:40 - Boeing im Minus

6:22 - Update zum Ölpreis

9:45 - Risiko einer Rezession

13:00 - Update zu China

16:14 - Ausblick: Nike

17:07 - Ausblick auf die Woche

19:19 - Situation in der Ukraine

20:10 - Co-CEO Konstantin Sixt

