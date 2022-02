Seismic steigert Jahresumsatz auf 280 Millionen US-Dollar

Das führende Unternehmen im Bereich Sales Enablement verzeichnet das erfolgreichste Quartal seiner Unternehmensgeschichte und eine Verdreifachung der weltweiten Kundenbasis im Geschäftsjahr 2022

Seismic, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Sales Enablement, gibt heute bekannt, dass es nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022, das am 31. Januar 2022 endete, einen Jahresumsatz von 280 Millionen US-Dollar erzielt hat.

„Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass wir bei Seismic ein weiteres hervorragendes Jahr abgeschlossen haben, einschließlich unseres erfolgreichsten Quartals unserer Unternehmensgeschichte im vierten Quartal. Diese Leistung wäre ohne unsere Kunden, unsere Partner und unsere Teams auf der ganzen Welt nicht möglich gewesen“, berichtet Doug Winter, CEO und Mitbegründer von Seismic. „Unser Erfolg hängt vom Erfolg unserer Kunden ab. Von globalen Unternehmen bis hin zu wachstumsstarken Startups erkennen Organisationen aller Größenordnungen, dass intelligentes Sales Enablement die besseren Ergebnisse liefert. Wir sind dankbar, unseren Kunden auch in der nächsten Enablement-Welle ein starker Partner zu sein und gemeinsam Gewinne zu erzielen.“

Neben einer 50-prozentigen Steigerung des Jahresumsatzes im Vergleich zum Vorjahr meldet Seismic ein stabiles Wachstum seines Kundenstamms, seiner Mitarbeiter und seiner internationalen Reichweite:

● Betreuung von mehr als 2.200 Kunden weltweit und eine Verdreifachung des Seismic Kundenstamms im Geschäftsjahr 2021

● Verbesserung der Onboarding- und Adoptionsprozesse, wodurch die Zahl der aktiven Nutzer um 100 Prozent gesteigert werden konnte

● Die Mitarbeiterzahl ist weltweit auf fast 1.500 gestiegen, was einem Wachstum von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht

● In der EMEA-Region hat Seismic mehr als 70 Neukunden gewonnen und verzeichnete einen Anstieg der Auftragseingänge um 107 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

● Steigerung der jährlichen APAC-Auftragseingänge um 256 Prozent gegenüber dem Vorjahr

„Wir sind stolz darauf, Seismic zu stärken. Das Unternehmen ist klarer Leader seiner Kategorie und hilft einigen der größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen dabei, den Vertrieb zu einer Wissenschaft zu machen“, so Ryan Lanpher, Partner im Technologie-Team von Permira, Investor und Vorstandsmitglied bei Seismic. „Vertriebler verbessern ihre Verkaufsquoten und CROs skalieren ihre Geschäfte mit Hilfe der Seismic Plattform, die ihren Kunden einen enormen ROI und bessere Ergebnisse für Vertriebler und Käufer liefert.“

Seismic sucht aktiv nach neuen Mitarbeitern für das gesamte Unternehmen, einschließlich des Vertriebsteams. Im letzten Jahr wurde Seismic von zehn verschiedenen Organisationen als außergewöhnlicher Arbeitsplatz und für seine Unternehmenskultur ausgezeichnet, darunter Forbes, Inc. Magazine, Selling Power Magazine und The Boston Globe. Informationen über aktuelle Karrieremöglichkeiten bei Seismic finden Sie unter seismic.com/company/careers.

Über Seismic

Seismic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Sales Enablement, der Vertriebsteams dabei unterstützt, produktiver zu werden und mit Käufern auf überzeugende Weise in Kontakt zu treten. Die Plattform von Seismic bietet kontinuierliche Anleitungen zur Verbesserung von Methoden, Materialien und Kompetenzen, um mehr Abschlüsse zu erzielen und bessere Verkaufserfahrungen zu liefern. Mehr als 2.000 Unternehmen, darunter IBM und American Express, haben Seismic zu ihrer bevorzugten Sales-Enablement-Plattform gemacht. Seismic lässt sich in wichtige Business-Plattformen wie Microsoft, Salesforce, Google und Adobe integrieren. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien.

Weitere Informationen finden Sie unter Seismic.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220207005421/de/

Natalie Beaulieu

Senior Public Relations Manager, Seismic

nbeaulieu@seismic.com