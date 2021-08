Seismic übernimmt Lessonly und bietet nun die leistungsstärkste Plattform für Sales Enablement weltweit

Im Rahmen der Akquisition konnte Seismic zudem erfolgreich eine von Permira angeführte Series-G-Finanzierungsrunde in Höhe von 170 Millionen US-Dollar abschließen. Seismic wird jetzt mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet

Seismic, führender Anbieter von Sales Enablement, gab heute die Übernahme von Lessonly bekannt, einer Software-Lösung für Training und Coaching. Damit bietet Seismic nun die leistungsstärkste und umfassendste Plattform für Sales Enablement weltweit. Im Rahmen dieser Akquisition gab Seismic außerdem den Abschluss seiner von Permira angeführten Serie-G-Finanzierungsrunde in Höhe von 170 Millionen US-Dollar bekannt. Investoren wie JMI Equity, Lightspeed Venture Partners, Jackson Square Ventures, Ameriprise sowie von T. Rowe Price Associates, Inc., beratene Fonds und Kunden haben sich ebenfalls daran beteiligt. Durch die jüngste Finanzierung steigt die Bewertung von Seismic auf insgesamt drei Milliarden US-Dollar an. Die jüngst gesammelte Summe soll für Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau von Seismics Plattform und der globalen Präsenz verwendet werden.

Mit der Übernahme von Lessonly bietet Seismic nun eine nahtlose Nutzererfahrung für die Vertriebsteams, mit einem schnellen, einfachen Zugriff auf Content, Lernprogramme, Trainings- und Übungsszenarien sowie Coachingpläne über eine zentrale Plattform. Diese umfassende Lösung wird entscheidend dazu beitragen, die Produktivität von Vertriebsteams zu steigern, sodass diese besser langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und ihre Sales-Quoten kontinuierlich übertreffen können.

„Lessonly hat sich in den letzten Jahren zu einem strategischen Partner für uns entwickelt. Wir konnten enge Verbindungen zwischen unseren Teams schaffen und komplementäre Fähigkeiten und einen gemeinsamen Kundenstamm aufbauen“, sagt Doug Winter, Co-Founder und CEO von Seismic. „Gemeinsam bieten wir eine bessere und intelligentere Plattform für Sales Enablement. Seismic ist die einzige Plattform, die Vertriebsleitern die Gewissheit gibt, dass sie ihre Ziele erreichen werden und dabei sicherstellt, dass alle Vertriebsmitarbeiter während der gesamten Customer Journey so effektiv wie möglich mit den Kunden interagieren.“

Neben der durchgängigen User Experience für den Vertrieb können die Sales Leader mithilfe von neu kombinierten Daten- und Analysefunktionen die Nutzung von Trainingsmodulen verfolgen, Schulungstrends analysieren und den Content identifizieren, den Top-Performer nutzen, um Deals erfolgreich abzuschließen.

"Wir freuen uns sehr, Teil der Seismic Familie zu werden", sagt Max Yoder, CEO von Lessonly und Autor von Do Better Work. "In den letzten zehn Jahren haben wir uns bei Lessonly darauf konzentriert, eine Lösung für Training, Coaching und Enablement zu entwickeln, die das Beste aus den Menschen herausholt und ihnen hilft, inspirierte Arbeit zu leisten. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Seismic die Enablement-Branche positiv zu verändern. Sowohl die jeweiligen Teams und Kunden als auch unser Standort, die Stadt Indianapolis, werden von diesem Zusammenschluss profitieren."

Mehr als 1200 Unternehmen verlassen sich für Schulungen, Coaching und Enablement ihrer Mitarbeiter auf Lessonly. Die Lösung wird von Branchenanalysten und Kunden hochgeschätzt und wurde in mehreren G2 Grid-Berichten für den Sommer 2021 zum Leader ernannt, unter anderem in den Kategorien Sales Training und Onboarding, Sales Coaching, Corporate Learning Management Systems und Course Authoring Software. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 konnte das in Indianapolis, im US-Bundesstaat Indiana ansässige Unternehmen fast vier Millionen Kunden weltweit betreuen.

"Die Realisierung eines hocheffektiven Sales Enablements mit Kompetenz, Selbstvertrauen und Content rückt in greifbare Nähe, wenn Unternehmen das volle Potential ihrer Content- und Bereitstellungstechnologien ausschöpfen“, sagt Peter Ostrow, VP/Research Director bei SiriusDecisions. "Führende Schulungsexperten kennen die natürliche Spannung zwischen dem Wunsch nach kontinuierlichem Lernen und der Herausforderung, es inmitten des konstanten Rauschens der internen Kommunikation zu vermitteln. Wenn Unternehmen praktische Übungen in zugänglichen, zeitlich machbaren Segmenten zusammenfassen, steigen die Chancen auf ‚nachhaltiges‘ Lernen, besseres Coaching und eine erkenntnisgetriebene Erhöhung der Produktivität.“

"Nach der Nutzung von Lessonly in der Seismic Plattform gaben 99,5% unserer Vertriebsmitarbeiter an, sich besser auf den virtuellen Vertrieb vorbereitet zu fühlen. Wir haben viele Stunden Schulungsinhalte in kurzen, aussagekräftigen Lektionen über die Seismic Toolkitseiten an unsere Vertriebsteams weitergeben. Alle Inhalte sind an einem zentralen Ort zu finden“, so Megan Friedrich, Director of Sales Readiness, Deluxe. "Seit wir unser Training in der Seismic Plattform hosten, bekommt die Vertriebsleitung zusätzliche Erkenntnisse und Daten, um die Effektivität von Kundeninteraktionen zu messen und zu bewerten. Wir sind gespannt darauf, wie diese Akquisition unser Sales Enablement und letztendlich die Customer Experience erweitern und verbessern wird."

Weitere Informationen zur Akquisition von Lessonly durch Seismic finden Sie auf dem Seismic Blog (en).

Über Seismic

Seismic ist eine branchenführende Sales-Enablement-Lösung für Vertrieb und Marketing, die das Zusammenspiel Ihrer Go-to-Market-Teams optimiert. So können beide Teams mit Kunden und Interessenten interagieren und gemeinsam eine Customer Experience gestalten, die das Unternehmenswachstum vorantreibt. Die Storytelling PlatformTM von Seismic bietet Marketingexperten innovative Möglichkeiten, um die Bereitstellung von Inhalten über alle Kanäle zu orchestrieren. Vertriebsteams können mit potenziellen Kunden in jeder Phase der Customer Journey auf eine überzeugende, relevante Weise in Kontakt treten. Mehr als 700 Unternehmen, darunter IBM und American Express nutzen Seismic als ihre bevorzugte Plattform für den Vertrieb. Die Storytelling-PlattformTM von Seismic bietet Schnittstellen zu den wichtigsten Business-Anwendungen, wie z.B. Microsoft, Salesforce, Google und Adobe. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und weitere Niederlassungen in Nordamerika, Australien und Europa. In Deutschland ist das Unternehmen von Düsseldorf aus aktiv.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://seismic.com/de/ und folgen Sie Seismic auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

Über Lessonly

Lessonly ist eine leistungsstarke und dabei einfache Schulungs-, Coaching- und Enablement-Lösung, die Teams dabei unterstützt, schneller zu wachsen, effektives Feedback zu geben und sich kontinuierlich zu verbessern. Lessonly ermöglicht derzeit fast vier Millionen Lernenden in mehr als 1200 führenden Unternehmen, darunter Scholastic, Jostens und U.S. Cellular, Wissen zu teilen, Fähigkeiten aufzubauen und Best Practices zu stärken. Die Ergebnisse sind höhere NPS-Werte, mehr Geschäftsabschlüsse und ein besseres Kundenerlebnis. Mehr über Lessonly erfahren Sie auf http://www.lessonly.com/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210817005099/de/

Kerstin Stengel

Head of Marketing CEMEA

kstengel@seismic.com