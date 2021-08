Selecta und Fiserv starten kontaktlose Zahlungen in Europa

Selecta bedient mehr als 10 Millionen Menschen jeden Tag

Selecta Group, Europas Marktführer für hochwertige Automatenverpflegung und Kaffeedienstleistungen am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum, arbeitet zukünftig mit der Fiserv, Inc. (NASDAQ:FISV), einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungsverkehrs- und Finanztechnologie, zusammen, um digitale Zahlungen am POS zu optimieren Dies wird es Selecta ermöglichen, die Anforderungen der Konsumenten zu erfüllen und die betriebliche Effizienz zu verbessern. In einer Pandemie-bewussten Welt verändern sich die Anforderungen der Konsumenten an Self-Service-Verpflegung schnell: Automaten und smarte Kühlschränke verzeichnen aktuell einen regelrechten Boom.

Diese kontaktlose Vision von Selecta ist Teil einer so genannten ONE Selecta Technologielösung, die eine kontaktlose Interaktion sowie weitere Entwicklungen und Integration ermöglichen wird. Selecta wird eine einzigartige paneuropäische Zahlungslösung von Fiserv nutzen. Diese ermöglicht Zahlungen mit lokalen und internationalen Kartensystemen und mobilen Apps am Point of Sale.

Selecta wird darüber hinaus eine eigene mobile App anbieten, die nicht nur eine Bezahlfunktion, sondern auch ein Loyalty-Programm beinhaltet. Ein eigenes Händler-Portal ermöglicht Selecta zudem, das Terminal-Management, das Reporting sowie die Aktivierung, Wartung und Diagnose der Geräte massiv zu vereinfachen.

Der Roll-out der Fiserv Plattform begann im Sommer 2021 in den europäischen Märkten von Selecta.

«Wenn Konsumenten am Arbeitsplatz oder unterwegs ein Getränk oder eine Mahlzeit kaufen, möchten sie modern, bargeldlos und kontaktlos bezahlen», sagt Christian Schmitz, CEO der Selecta Group. «Mit Fiserv sind wir in der Lage, all diese Anforderungen mit einer einzigen Lösung zu erfüllen. Darüber hinaus gibt uns ein einheitliches Reporting einen ganz neuen Einblick in unser Geschäft.»

«Reibungslose digitale Zahlungsmöglichkeiten komplettieren den Komfort von Self-Service-Verpflegung und fördern das positive Erlebnis beim Kauf», sagt John Gibbons, Head of EMEA bei Fiserv. «Das Konsumverhalten ändert sich und gemeinsam mit Selecta adressieren wir die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse von Kunden, indem wir Selecta helfen, ihr Geschäft in Europa effizienter zu gestalten.»

Über Selecta Group

Selecta Group ist Europas führender Anbieter von Self-Service Kaffee-Konzepten und Convenience Food – am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum. In 16 europäischen Ländern bedient Selecta Group mit seinen 475‘000 Verkaufsstellen jeden Tag durchschnittlich mehr als 10 Millionen Konsumenten in sämtlichen Branchen mit hochwertigem Kaffee und anderen Getränken, Snacks und frischen Mahlzeiten. Ein Jahresumsatz von 1,0 Milliarden Euro bezeugt die Leidenschaft und das Engagement der mehr als 7‘500 hochqualifizierten Mitarbeitenden, die sich dafür einsetzen, tagtäglich für mehrere Millionen Glücksmomente bei Selecta Kunden und deren Kunden zu sorgen. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil des Geschäfts der Selecta Group. Die Gruppe konzentriert sich auf solche Bereiche, in denen sie einen positiven Beitrag leisten kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.selecta.com.

Über Fiserv

Fiserv, Inc. (NASDAQ:FISV) bewegt Gelder und Informationen, um die Welt am Laufen zu halten. Als einer der international führenden Anbieter von Zahlungs- und Finanztechnologie hilft das Unternehmen seinen Kunden, erstklassige Ergebnisse zu erzielen, indem Innovationen in allen Bereichen wie dem Account-Processing, digitalen Banklösungen, dem Issuer-Processing, Netzbetrieb, Zahlungen, beim E-Commerce sowie dem Acquiring und Acquiring-Processing im Mittelpunkt stehen. Zudem bietet das Unternehmen mit Clover® eine cloudbasierte POS-Lösung an. Fiserv ist ein Unternehmen des S&P 500, Fortune 500 und ist unter den FORTUNE World’s Most Admired Companies®. Mehr Informationen und neuste Nachrichten auf fiserv.com oder in Sozialen Medien.

