Selenskyj fordert vor Kanadas Parlament erneut Flugverbotszone

OTTAWA (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Ansprache an das kanadische Parlament erneut die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine gefordert. "Schließen Sie den Luftraum, bitte beenden Sie diese Bombardements", sagte Selenskyj am Dienstag bei einer Video-Ansprache vor dem Parlament in Ottawa. "Wieviele Marschflugkörper müssen noch auf unsere Städte fallen, bevor sie das umsetzen?" Bisher hätten ihn seine westlichen Partner als Reaktion auf diese Bitte immer nur vertröstet, sagte Selenskyj weiter. Die Nato lehnt eine Flugverbotszone ab, um nicht in einen direkten Konflikt mit Russland verwickelt zu werden./cah/DP/nas