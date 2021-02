Semperit kündigt Dividende an

Die Aktionäre des Gummi- und Kautschukherstellers Semperit (ISIN: AT0000785555) erhalten in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie, wie am Montag berichtet wurde. Im Vorjahr gingen die Anteilsinhaber leer aus.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 26,10 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,74 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. April 2021 statt. Dividenden Ex-Tag ist der 29. April 2021. Dividenden Zahltag ist der 3. Mai 2021. Der Betrag ergibt sich vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 bei zugleich nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten, unter anderem in Bezug auf die von der COVID-Pandemie beeinflussten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie Semperit weiter mitteilte. Die Semperit-Gruppe verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2020 einen leichten Umsatzanstieg von 0,8 Prozent auf 657,2 Mio. Euro im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie am 19. November berichtet wurde. Das Jahresergebnis wird am 18. März 2021 veröffentlicht. Semperit entwickelt in den Sektoren Medizin und Industrie Produkte aus Kautschuk wie Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte oder auch Produkte für den Eisenbahnoberbau. Das österreichische Traditionsunternehmen wurde 1824 gegründet und hat seinen Sitz in Wien. Es werden weltweit rund 7.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon rund 3.800 in Asien. Redaktion MyDividends.de