Sempra Energy kündigt konstante Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern Sempra Energy (ISIN: US8168511090, NYSE: SRE) wird eine konstante Quartalsdividende von 1,10 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausgezahlt wird die Quartalsdividende am 15. Oktober 2021 (Record day: 24. September 2021).

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 4,40 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 134,65 US-Dollar (Stand: 2. September 2021) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,27 Prozent. Sempra Energy hat seinen Firmensitz in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Zu dem 1998 gegründeten Unternehmen gehören Tochtergesellschaften wie San Diego Gas & Electric Company, Southern California Gas Company, Sempra LNG, Oncor Electric Delivery Company und IEnova. Insgesamt werden mit knapp 19.000 Mitarbeitern über 36 Millionen Kunden betreut. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. Juni 2021) betrug der Umsatz 2,74 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,53 Mrd. US-Dollar), wie am 5. August berichtet wurde. Der bereinigte Ertrag lag bei 504 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 501 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie, die an der Wall Street notiert ist, mit aktuell 5,68 Prozent im Plus (Stand: 2. September 2021) und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 42,66 Mrd. US-Dollar. Redaktion MyDividends.de