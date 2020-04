Sensient Technologies kündigt Dividende an

Der amerikanische Aromenhersteller Sensient Technologies Corporation (ISIN: US81725T1007, NYSE: SXT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,39 US-Dollar auszahlen. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. Juni 2020 (Record date: 8. Mai 2020).

Damit zahlt Sensient auf das Jahr hochgerechnet eine Dividende von 1,56 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 44,79 US-Dollar (Stand: 24. April 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,48 Prozent.

Sensient Technologies ist im Jahr 1882 gegründet worden und produzierte zunächst Gin. Später erfolgte die Spezialisierung auf Hefe-Produkte. Heute ist Sensient in den Sektoren Farben, Aromen und Geruchsstoffe aktiv. Die Kunden kommen aus der Lebensmittelindustrie, der Kosmetikbranche und der Pharmabranche. Die Firma mit Sitz in Milwaukee beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und erzielte im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz von 318,59 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 324,56 Mio. US-Dollar ), wie am 14. Februar berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und hat dort seit Jahresbeginn 2020 auf der aktuellen Kursbasis 32,23 Prozent an Wert verloren. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de