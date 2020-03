Sentix: Anlegerstimmung in der Eurozone bricht wegen Coronavirus ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stimmung von Anlegern in der Eurozone ist im März wegen der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingebrochen. Der Indikator des Forschungsinstituts Sentix fiel um 22,3 Punkte auf minus 17,1 Zähler, wie das Institut Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Dies ist der stärkste Rückgang innerhalb eines Monats seit Beginn der Erhebung und der niedrigste Wert seit April 2013. Der Sentix-Index ist der erste wichtige Frühindikator für den Monat März. Das Coronavirus hatte Ende Februar mit voller Wucht auf Europa übergegriffen.

"Die Ausbreitung des Coronavirus setzt auch die Konjunktur in Euroland, die sich gerade auf dem Weg der Besserung befand, unter Druck", sagte Manfred Hübner, Geschäftsführer von Sentix. Die Beurteilung der aktuellen Lage fiel im März von 4,0 Punkten im Vormonat auf minus 14,3 Punkte. Die Erwartungskomponente sank von 6,5 Punkten auf minus 20,0 Punkte. Dies ist der niedrigste Wert seit August 2012. "Das heißt nichts anderes, als dass sich die Anleger auf eine lange Schwächeperiode der Konjunktur einstellen", so Hübner.

Sentix fordert die Europäische Zentralbank (EZB) und die Fiskalpolitik zum Handeln auf. "Denn, wenn nicht gehandelt wird, darf sich niemand über einen neuen 'Lehman'-Moment wundern, der das Chaos vergrößern würde", so Hübner. "So oder so wird uns das nun eingetretene Rezessionsumfeld wohl noch Monate belasten."/jsl/jkr/stk