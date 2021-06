Sentix-Umfrage - Börsianer bewerten Euro-Konjunktur immer optimistischer

Berlin (Reuters) - Börsenprofis beurteilen die Konjunktur im Euro-Raum so zuversichtlich wie seit über drei Jahren nicht mehr.

Das Barometer dazu kletterte im Juni etwas stärker als erwartet um 7,1 auf 28,1 Punkte und damit das vierte Mal in Folge, wie die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter 1139 Anlegern mitteilte. Das ist zugleich der höchste Stand seit Februar 2018. Die Lage wurde so gut bewertet wie seit rund zweieinhalb Jahren nicht mehr. "Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist weiter auf Kurs, die schmerzlichen Folgen des Corona-Jahres hinter sich zu lassen", erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Die Öffnungen von Handel, Gastronomie und Tourismus in den vergangenen Wochen zeigten ihre Wirkung.

Zum einem sorge die Boom-ähnliche Situation in der Industrie für Impulse. Zudem belebe der geldpolitische Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einer üppigen Liquiditätsversorgung die Konjunktur. Allerdings sorge die Situation auch für steigende Preise und Inflationserwartungen, was die Notenbanken auf neuen Kurs bringen dürfte, sagte Hübner. "Die EZB wird sich der Diskussion über eine Abkehr von der sehr expansiven Politik wohl nicht mehr lange entziehen können."

Auch in Deutschland belebt sich die Konjunktur. Der Sentix-Index stieg auf den höchsten Wert seit Februar 2018. "Dennoch wird es spannend sein zu sehen, wie lange die Öffnungseuphorie anhält und wie sich der Handel mittelfristig weiterentwickelt, sollte beispielsweise die Maskenpflicht weiter Bestand haben."