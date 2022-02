Seoul Viosys reicht Patentklage ein, um den Verkauf von UV-LED-Produkten in Europa zu untersagen

Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), eine Tochtergesellschaft von Seoul Semiconductor Co., Ltd. hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Patentverletzungsklage beim Bezirksgericht Den Haag in den Niederlanden eingereicht hat, um den Verkauf von UV-LED-Produkte in europäischen Ländern zu verbieten.

Dieser Rechtsstreit geht auf eine frühere Patentklage zurück, die Seoul Viosys im September 2021 in Frankreich gegen die FNAC Darty Group, einen großen europäischen Einzelhändler, eingereicht hatte. Damals ordnete das Pariser Gericht eine Durchsuchung und Beschlagnahmung von Beweismitteln gegen die FNAC-Darty-Gruppe an. Aufgrund dieser Beschlagnahmung erhielt Seoul Viosys Kenntnis davon, dass die beanstandeten UV-LED-Produkte aus den Niederlanden eingeführt und vertrieben werden. Um den weiteren Vertrieb der patentverletzenden Produkte in europäischen Ländern zu verhindern, reichte Seoul Viosys eine Patentverletzungsklage gegen FTHMM International B.V., ein niederländisches Handelsunternehmen, vor dem Bezirksgericht Den Haag ein und beantragte eine einstweilige Verfügung gegen die vorgeblich patentverletzenden UV-LED-Produkte.

Seoul Viosys und SETi, ein US-amerikanischer UV-LED-Pionier, haben gemeinsam die weltweit erste UV-LED entwickelt und in Serie produziert, die UV-Licht unter Verwendung von optischer Halbleitertechnologie aussendet. Dies hat zu einer enormen Umsatzsteigerung in der UV-LED-Branche geführt, wobei Seoul Viosys der führende Hersteller solcher LEDs ist. Mit der Ausweitung des Marktes hat sich jedoch auch der Umfang von Verkäufen rechtsverletzender Produkte erhöht. Infolgedessen musste Seoul Viosys seine Durchsetzungsmaßnahmen ausweiten und rechtliche Schritte einleiten, um sein geistiges Eigentum in Südkorea, Japan, den USA und Europa zu schützen. Bemerkenswert ist dabei, dass Seoul Viosys alle dreißig Gerichtsverfahren, die es in den letzten drei Jahren in sechs verschiedenen Ländern angestrengt hat, gewonnen hat und in einem dieser Fälle sogar eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen den Verkauf von rechtsverletzenden Produkten durchsetzen konnte.

Youngjoo Lee, CEO von Seoul Viosys, erklärte hierzu: „Da die Arbeit von Seoul auf dem Prinzip stetiger Innovation und Verbesserung beruht, werden unsere UV-LEDs auch weiterhin weltweit führend bei der Erzeugung sauberer Luft und sauberen Wassers sowie bei der Sterilisation gefährlicher Verunreinigungen wie Coronaviren bleiben. Seoul hat nicht nur seine Produktionskapazitäten für solche Produkte um das Fünffache erhöht, sondern kann sie nun auch zu deutlich niedrigeren Preisen herstellen.“ Weiterhin betonte Lee: „Seoul Viosys, SETi und sein japanischer strategischer Partner Nitride Semiconductors Co. Ltd. haben diese Technologie über viele Jahre hinweg entwickelt, verfügen über die geistigen Eigentumsrechte und produzieren die darauf beruhenden Produkte in Serie. Niemand sonst kann optische Halbleiter-UV-LED-Technologie entwickeln, ohne unsere grundlegenden Patente zu nutzen. Nur wenn geistiges Eigentum geachtet wird, bietet der Markt faire Chancen für alle, auch für Jungunternehmer und kleine und mittlere Unternehmen in der ganzen Welt.“

Seoul Viosys ist ein Komplettanbieter für UV-LED, VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), die Lichtquelle der nächsten Generation für 3D-Sensoren und -Laser, und ein Einzelpixel-RGB-„Micro-Clean-Pixel“ für Displays. Das 2002 als Tochterunternehmen von Seoul Semiconductor gegründete Unternehmen ist führend in der UV-LED-Industrie (LEDinside, 2019). Seoul Viosys verfügt über ein umfangreiches UV-LED-Portfolio mit allen Wellenlängen (200 nm bis 1600 nm), einschließlich ultravioletter Strahlen (UV), sichtbarer Strahlen und Infrarotstrahlen. Das Unternehmen hält mehr als 4.000 Patente im Zusammenhang mit UV-LED-Technologie. Violeds, die prominenteste UV-LED-Technologie des Unternehmens, bietet einer Vielzahl von Branchen optimale Lösungen für starke Sterilisation und Desinfektion (UVC), Hautregeneration (UVB), Wasser-/Luftaufbereitung und effektive Kultivierung für den Gartenbau. 2018 erwarb Seoul Viosys den führenden Optoelektronik-Spezialisten RayCan, um die fortschrittliche VCSEL-Technologie hinzuzufügen, die die Gesichtserkennung von Smartphones und autonomes Fahren unterstützt, und hat mit der Massenproduktion begonnen. Im Januar 2020 wurde ein disruptives „Micro Clean Pixel“ eingeführt, das das Potenzial hat, den Display-Markt grundlegend zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.seoulviosys.com/en/.

