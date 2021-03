SERVICENOW - Das ist die Voraussetzung für einen Boden

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 504,330 $ (NYSE)

Servicenow ist ein reinrassiges Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen. Gerade der SaaS-Sektor war im Zuge der Tech-Rally beliebt, die Bewertungen schossen förmlich in die Höhe. Es geht dabei um die Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Virtuelle Agenten kümmern sich um den Kundenservice. Erst, wenn diese nicht mehr weiterhelfen können, wird der Kunde an einen Servicemitarbeiter weitergeleitet.

Das Geschäft wächst rasant. Nach 4,52 Mrd. USD Umsatz im Jahr 2020 erwarten Analysten in diesem Jahr Erlöse von 5,75 Mrd. USD. 2022 könnten es bereits über 7 Mrd. USD werden. Das Ergebnis je Aktie könnte nach 4,63 USD im Jahr 2019 im kommenden Jahr gut 7,00 USD je Aktie erreichen. Doch auch nach der jüngsten Korrektur von Kursen um 600 USD auf derzeit rund 500 USD ist die Aktie von Servicenow weiter sehr teuer. Die KGVs liegen bei 17 und 14, die KGVs bei 92 und 72.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,52 5,75 7,16 Ergebnis je Aktie in USD 4,63 5,46 7,04 Gewinnwachstum 17,93 % 28,94 % KGV 109 92 72 KUV 21,9 17,2 13,8 PEG 5,2 2,5 *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie sich nach dem Ausverkauf zu Beginn des Monats stabilisiert. Auf Jahressicht steht bislang dennoch ein Minus. Dreimal in Folge hielt die Marke von 462,50 USD den Verkäufern stand, das Verkaufsvolumen ließ dabei stetig nach. Ein abgeschlossener Boden liegt aber noch nicht vor. Als Widerstandszone dient der Bereich 507,00 bis 511,70 USD. Erst wenn die Aktie die Hürde bei 511,70 USD nehmen kann, wo in Kürze auch der EMA50 auftreffen wird, schlägt das Pendel wieder zugunsten der Bullen aus. Denkbar wäre in diesem Szenario eine Erholungswelle auf zunächst 562,40 bis 566,70 USD. Kann der Wert auch diese Hürden hinter sich lassen, stellt das Allzeithoch bei 598,37 USD das nächste Ziel dar.

Unterhalb der besagten Widerstandszone um 510 USD zeigt der Weg des geringeren Widerstands dagegen abwärts. Unter 462,50 USD werden prozyklische Short-Manöver interessant.

