SERVICENOW - Das lief wunderbar!

Es gibt Setups, die sind schwer zu handeln, weil der Kurs wild hin- und herspringt, also Umwege eingeschlagen werden, ehe die Ziele erreicht werden. Und dann gibt es Setups wie die bei Servicenow, bei denen der Basiswert exakt das macht, wie es eingezeichnet war.

Im März stellte ich das Szenario vor und arbeitete mit einem Trigger für einen möglichen Boden bei 511,70 USD. Der Wert überwand kurz danach den Trigger, konsolidierte zwei Handelstage seitwärts und drehte im Anschluss auf. In dieser Woche arbeitete die Aktie die Zielzone zwischen 562,40 und 566,70 USD wunderbar ab. Zugleich entsprach dieser Kursbereich dem aus dem Boden abgeleiteten Kurspotenzial.

Gestern nach Börsenschluss berichtete Servicenow über die Ergebnisse des ersten Quartals 2021. Diese konnten sich größenteils sehen lassen. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahresquartal um 30 % auf 1,36 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie stieg sogar überproportional um 45 % auf 1,52 USD. Analysten hatten nur mit Erlösen von 1,34 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD gerechnet. Allerdings stieß dem Markt ein Punkt negativ auf: Während Servicenow im Dezemberquartal noch 89 Verträge mit Kunden und einem Vertagsvolumen über 1 Mio. USD abgeschlossen hatte, waren es im ersten Quartal 2021 nur 53. Vorbörslich verliert die Aktie rund 7 % an Wert.

Aus charttechnischer Sicht hat es die Widerstandszone um 565 USD also in sich. Im Fokus steht nun der Unterstützungsbereich in Form des Ausbruchslevels zwischen 511,70 und 507,00 USD. Dort müssen die Käufer sich wieder zeigen, ansonsten wäre der Anfang des Monats aktivierte Boden Geschichte und Abgaben in Richtung 462,50 USD könnten folgen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,52 5,74 7,18 Ergebnis je Aktie in USD 4,63 5,45 7,03 Gewinnwachstum 17,71 % 28,99 % KGV 120 102 79 KUV 24,3 19,2 15,3 PEG 5,8 2,7 *e = erwartet

