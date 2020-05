Sevan auf der Liste der Financial Times der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas 2020 genannt

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) – einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovative Planung, Programmmanagement, Konstruktionsdienste und Datenanalyse – wird auf der ersten Liste der Financial Times (FT) der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas 2020 genannt.

Auf dieser Liste stehen diejenigen Unternehmen, die am meisten zum Wirtschaftswachstum beitragen.

Sevan ist stolz darauf, Platz 124 von 500 Firmen zu belegen.

„Es ist Sevan eine Ehre, von der Financial Times als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen genannt zu werden“, so Jim Evans, President und CEO von Sevan. „Diese tolle Errungenschaft ist ein Beweis für die Qualität unserer Arbeit, da unser Team ständig neue Standards setzt, wenn es darum geht, unseren Mitarbeitern und Kunden Exzellenz zu bieten.“

Die Liste wurde in Zusammenarbeit mit Statista zusammengestellt und stuft Unternehmen vom gesamten amerikanischen Kontinent auf Grundlage ihrer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) bei den Umsätzen zwischen 2015 und 2018 ein.

Im Jahr 2019 lag Sevan auf Platz 713 der „Inc. 5000“-Liste der wachstumsstärksten privaten Unternehmen des Landes. Sevan wurde sechs Jahre in Folge von den Mitarbeitern als „Great Place to Work®“ („sehr guter Arbeitgeber“) ausgezeichnet. Im Jahr 2018 wurde Sevan von Great Place to Work® und FORTUNE auf Platz 29 der Liste der 100 besten mittelgroßen Arbeitgeber geführt. Eine vollständige Liste der Auszeichnungen und Rankings, die Sevan bisher erhalten hat, finden Sie auf der Website von Sevan.

Sevan ist eine Projektmanagementfirma mit 400 Mitarbeitern, Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und einer internationalen Niederlassung in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions (Sevan) hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktionsdiensten und innovativer Datenanalyse für Unternehmen mit vielfältigen Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre globale Marken – darunter 7-Eleven, AAFES, Albertsons, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, McDonald’s, Marathon, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby’s. Sevan führt Initiativen an vielfältigen Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise durch. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan vermisst jährlich mehr als 150 Millionen Quadratfuß und besitzt lizenzierte Architekten in 50 Bundesstaaten sowie in Provinzen Kanadas und Mexikos. Seit der Gründung von Sevan im Jahr 2011 hat das Team mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.sevansolutions.com.

