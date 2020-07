Sevan kündigt die Ernennung von zwei neuen Vorstandsmitgliedern an

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen innovative Planung, innovatives Programmmanagement, innovative Konstruktionsdienstleistungen und innovative Datenanalyse, gab die Ernennung von zwei neuen Vorstandsmitgliedern in den Vorstand des Unternehmens bekannt.

Jim Blayney und Frank McGrew treten dem Vorstand bei. Beide bringen jahrzehntelange Führungserfahrung in den Bereichen Strategie, Wachstum (einschließlich Fusionen und Übernahmen), Vertrieb, Marketing, Finanzen und operativer Betrieb mit.

„Wir heißen Jim und Frank im Vorstand von Sevan willkommen und freuen uns auf ihre wertvolle Beratung, ihr Fachwissen und ihre einzigartigen Perspektiven“, sagte Jim Evans, Präsident und CEO von Sevan. „Ihr Wissen und ihre Anleitung werden das Engagement von Sevan stärken, unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Aktionären hervorragende Leistungen zu bieten.“

Blayney ist derzeit Mitglied des Vorstands von Steffes, LLC und Viventium. Darüber hinaus ist er Mitglied des Beratungsgremiums von CBE Companies, Inc. und EVS, Inc. Er berät diese Unternehmen in Bezug auf Strategie, Wachstumsmöglichkeiten und allgemeine unternehmerische Best Practices. Blayney verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung und war als Präsident und CEO zahlreicher Unternehmen tätig, darunter Renew Data Corporation, Rust Consulting, Inc. und die Rechts- und Reklamationsabteilung von Sourcecorp, Inc. Er war als Vorstandsmitglied und Berater für zahlreiche Unternehmen tätig. Blayney hat einen Master of Science in Rechnungslegung von der University of Wisconsin, einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften vom Central College in Pella, Iowa, und war als Wirtschaftsprüfer (Certified Public Accountant, CPA) tätig.

McGrew war zuletzt als Managing Partner bei McNally Capital, LLC für die Strategieentwicklung, die Einleitung neuer Geschäftsfelder und die Aufsicht über die Ausführung der Merchant-Banking-Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich und betreute gleichzeitig die Direktinvestitionsaktivitäten. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investmentbanking, Fusionen und Übernahmen, Unternehmensfinanzierung und Investitionen. McGrew hat einen MBA von der Wharton School der University of Pennsylvania und einen Bachelor of Business Administration in Finanzwesen von der Cox School of Business der Southern Methodist University.

Zu den weiteren Mitgliedern des sechsköpfigen Vorstands von Sevan gehören Jim Evans – Mehrheitseigentümer und CEO von Sevan, Phil Clough – Managing General Partner bei ABS Capital Partners, Steve Kuhn – Executive Vice President bei Sevan und Chris Souther – Chief Financial Officer bei Griffis Residential. Evans, Kuhn und Souther sind alle seit der Gründung von Sevan im Jahr 2011 Vorstandsmitglieder. Clough hat seit Dezember 2019, als ABS Capital Partners ein Minderheitsaktionär von Sevan wurde, einen Sitz im Vorstand.

Sevan wurde 2011 gegründet und unterstützt Kunden bei der Entwicklung, Auffrischung und Aktualisierung ihres Standortportfolios. Große öffentliche Wettbewerber konzentrieren sich in der Regel nicht auf den Markt mit mehreren Standorten, und kleinere Unternehmen können oft mit der Bandbreite und Qualität der von Sevan angebotenen Dienstleistungen nicht mithalten.

2020 wurde Sevan das 7. Jahr in Folge als Employee-Rated Great Place to Work® ausgezeichnet und belegte Platz 124 auf der Financial Times FT-1000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen der USA. 2019 lag Sevan auf Platz 713 der Inc.-5000-Liste der wachstumsstärksten privaten Unternehmen des Landes. 2018 wurde Sevan von Great Place to Work® und FORTUNE auf Platz 29 der Liste der 100 besten mittelgroßen Arbeitgeber geführt. Eine vollständige Liste der Auszeichnungen und Rankings, die Sevan bisher erhalten hat, ist auf der Website von Sevan verfügbar.

Sevan ist eine Projektmanagementfirma mit Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, mit über 400 Mitarbeitern und einem internationalen Büro in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktionsdiensten und innovativer Datenanalyse für Unternehmen mit vielfältigen Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre globale Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald’s, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby’s. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan erhebt jährlich Untersuchungen über mehr als 150 Millionen Quadratfuß und hat lizenzierte Architekten in 49 Bundesstaaten sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den nördlichen Marianen-Inseln. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und hat Generalauftragnehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung 2011 hat Sevan mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben. Um mehr über Sevan zu lesen, besuchen Sie www.sevansolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200722006003/de/

Hafsa Mahmood

Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation

Telefon: 312 285 0590

E-Mail: hafsa.mahmood@sevansolutions.com



Website: www.sevansolutions.com