Sevan Ranks auf Inc.-5000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen im 3. aufeinanderfolgenden Jahr

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), ein weltweit führendes Unternehmen für innovatives Design, Programm-Management, Baudienstleistungen und Datenanalyse, wurde zum dritten Mal in Folge von Inc. Magazin in seiner jährlichen Inc.-5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas genannt.

Sevan wurde mit einer beeindruckenden Wachstumsrate von 197 % auf Platz 2137 von 5000 gelistet. Sevan ist führend in der Bereitstellung von wirkungsvollen, innovativen Lösungen für seine Kunden mit mehreren Standorten und ist stolz darauf, Kosten- und Zeiteinsparungen in allen Phasen des Lebenszyklus eines Projektmanagement-Bauwerks zu gewährleisten.

„Es ist eine Ehre, zum dritten Mal in Folge in diese prestigeträchtige Liste starker Wettbewerber aufgenommen zu werden“, sagte Jim Evans, President und CEO von Sevan Multi-Site Solutions. „Wir sind bestrebt, unsere Dienstleistungen anzupassen und zu erneuern, um ein kontinuierliches Wachstum unseres Unternehmens zu gewährleisten. Während wir weiter expandieren und wachsen, sind wir dankbar für unser hervorragendes Team, unsere Kunden und Partner, die unsere Bemühungen auf diesem Weg unterstützt haben.“

Inc. Magazine zeichnet seit Jahrzehnten die am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Amerika aus. Zu vergangenen Inc.-5000-Gewinnern gehören viele globale Unternehmen wie etwa Intuit, Zappos, Under Armour, Microsoft, Jamba Juice, Timberland, Clif Bar, Pandora, Patagonia und Oracle.

„Unternehmen, die es auf die Liste geschafft haben, sind seit 2016 im Durchschnitt um das Sechsfache gewachsen“, sagte Scott Omelianuk, Chefredakteur von Inc. Magazine. „In einer Zeit, in der die Wirtschaft nur um 15 % wuchs, ist das ein Ergebnis, von dem die meisten Unternehmen nur träumen können.“

2020 wurde Sevan das 7. Jahr in Folge als Employee-Rated Great Place to Work® ausgezeichnet und belegte Platz 124 auf der Financial Times FT-1000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas. 2018 wurde Sevan von Great Place to Work® und FORTUNE auf Platz 29 der Liste der 100 besten mittelgroßen Arbeitgeber geführt. Eine vollständige Liste der Auszeichnungen und Rankings, die Sevan bisher erhalten hat, ist auf der Website von Sevan verfügbar.

Sevan ist ein Bau- und Projektmanagement-Unternehmen, das innovative Technologien einsetzt, um seinen Kunden Spitzenleistungen zu bieten. Der Hauptsitz von Sevan befindet sich in Downers Grove im US-Bundesstaat Illinois, mit über 400 Mitarbeitern und einem internationalen Büro in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions hat die Vision, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von innovativer Planung, innovativem Programmmanagement sowie innovativen Konstruktionsdiensten und innovativer Datenanalyse für Unternehmen mit vielfältigen Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre globale Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald’s, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby’s. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan erhebt jährlich Untersuchungen über mehr als 150 Millionen Quadratfuß und hat lizenzierte Architekten in 49 Bundesstaaten sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den nördlichen Marianen-Inseln. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und hat Generalauftragnehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung 2011 hat Sevan mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, Mitarbeitern und Kunden hervorragende Leistungen zu bieten. Um mehr über Sevan zu lesen, besuchen Sie www.sevansolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200819005791/de/

Hafsa Mahmood

Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation 19. August 2020

Telefon: 312 285 0590

E-Mail: hafsa.mahmood@sevansolutions.com



Website: www.sevansolutions.com