Sevan wird zum 8. Jahr in Folge als Great Place to Work® ausgezeichnet

Zum achten Mal in Folge ist Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), ein führender Anbieter in den Bereichen innovatives Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalyse für Organisationen mit mehreren Standorten, als hervorragender Arbeiteber (Great Place to Work®) ausgezeichnet.

„Die Kultur von Sevan konzentriert sich in erster Linie auf die Menschen, was sich in unserem erneuten Status als Great Place to Work® zeigt“, sagte Jim Evans, Präsident und CEO von Sevan. „Unsere Mitarbeiter sind das Herz und die Seele unseres Unternehmens, und ihre Leidenschaft für hervorragende Leistungen ist der Grund für unseren anhaltenden Erfolg bei unseren Kunden.“

In diesem Jahr nahm eine Rekordzahl von 92 % der Teammitglieder von Sevan an der Umfrage von Great Place to Work® teil, und über 90 % der Befragten gaben an, dass Sevan ein großartiger Arbeitgeber ist. Diese Teammitglieder geben außerdem an, dass das Management von Sevan ehrlich und ethisch handelt, dass das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Gemeinschaft leistet und dass Sevan eine Organisation ist, für die sie mit Stolz arbeiten.

„Für zertifizierte Unternehmen stehen die Mitarbeiter an erster Stelle“, sagte Michael C. Bush, CEO von Great Place to Work. „Engagierte Mitarbeiter steigern Umsatz und Gewinn und bieten marktführende Kundenerlebnisse.“

Im Jahr 2020 wurde Sevan auf Platz 124 der FT-1000-Liste der „Financial Times“ mit den wachstumsstärksten Unternehmen Amerikas geführt. Ebenfalls im Jahr 2020 rangierte Sevan auf Platz 16 der 50 besten Programmmanagementfirmen von „Engineering News-Record (ENR)“ und auf Platz 34 der 100 besten Auftragnehmer für Baumanagementleistungen von „ENR“. Auf unserer Website erfahren Sie mehr über Sevan, unsere Auszeichnungen im Jahr 2021 und unsere Übernahmen.

Sevan ist ein Unternehmen im Bereich Bau- und Projektmanagement, das innovative Technologien einsetzt, um seinen Kunden Spitzenleistungen zu bieten. Sevan hat seinen Hauptsitz mit über 400 Mitarbeitern in der Nähe von Chicago in Downers Grove (Illinois, USA) und verfügt über eine internationale Niederlassung in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions hat den Anspruch, das weltweit beste Unternehmen bei der Bereitstellung von innovativem Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalysen für Unternehmen mit mehreren Standorten zu sein. Bei Sevan unterstützen wir Menschen, Umwelt und die Geschäfte unserer Kunden mit Leidenschaft. Sevan greift weltweit bekannten Marken unter die Arme, darunter 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, Corvias, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald’s, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart, WOW Carwash, Yum! Brands und Zaxby’s. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, berechenbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan hat lizenzierte Architekten in 49 Staaten der USA sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und verfügt über Generalunternehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Sevan mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben. Das Team hat außerdem mehr als 28.000 Baugutachten/Vermessungen über eine Gesamtfläche von mehr als 65 Millionen Quadratmetern abgeschlossen. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, den Mitarbeitern und Kunden von Sevan hervorragende Leistungen zu bieten. Mehr über Sevan können Sie unter www.sevansolutions.com nachlesen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch von Hafsa Mahmood unter +1 312 285 0590 oder per E-Mail an hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210623005979/de/

Hafsa Mahmood

Leiterin Unternehmenskommunikation und DE&I

Tel.: +1 312 285 0590

E-Mail: hafsa.mahmood@sevansolutions.com



Website: www.sevansolutions.com