Sewing - Großteil der Zuwächse im Investmentbanking nachhaltig

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing rechnet mit einem Anhalten der Stärke im Investmentbanking.

Die Entwicklung im vergangenen Jahr stimme ihn zuversichtlich, dass die Ertragszuwächse zu einem großen Teil nachhaltig seien, auch wenn sich die Märkte wieder normalisieren dürften, schrieb Sewing in einem Brief an die rund 85.000 Mitarbeiter des Konzerns. "Ein sehr guter Start ins neue Jahr hat uns in dieser Zuversicht ganz und gar bestärkt." Die Bank habe im zweiten Halbjahr gegenüber US-Wettbewerbern Marktanteile gewonnen, viele wichtige Kunden machten wieder deutlich mehr Geschäft mit dem Institut.