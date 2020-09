SFC Energy: Warburg-Kaufempfehlung gibt der Aktie neue Impulse – Gelingt der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Juli?

Das Jahr 2020 ist bisher ein voller Erfolg gewesen für die Aktie von SFC Energy. Der Corona-Crash konnte spätestens Ende Mai mit dem Zünden des Kurs-Turbos komplett ausgebügelt werden und die Aktie ist mit einem starken Anstieg bei 17 Euro auf ein Hoch seit 13 Jahren geklettert.

Seit Juli musste die Aktie jedoch einiges ihrer Gewinne abgeben und befindet sich in der Akkumulierungsphase. Neuen Treibstoff für einen Ausbruch nach oben hat nun jedoch eine Kaufempfehlung von Warburg Research geliefert. Die Aktie ist in der Spitze um 7 Prozent auf 14,50 gestiegen und notiert derzeit noch bei einem Plus von 3,8 Prozent. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Juli ist damit greifbar.

Warburg-Analyst Malte Schaumann traut den Papieren bei einem Kursziel von 18 Euro eine Rückkehr an das Dreizehn-Jahreshoch aus dem Sommer zu. Er ist optimistisch für eine mittelfristig höhere Wachstumsdynamik. Immer mehr Anwendungsbereiche und neue Kunden seien Umsatztreiber.

