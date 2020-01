SGL CARBON - Der Schwung fehlt bislang

SGL CARBON SE - WKN: 723530 - ISIN: DE0007235301 - Kurs: 4,746 € (XETRA)

Die SGL Carbon-Aktie notiert unverändert innerhalb eines mittelfristig intakten Abwärtstrends im Tageschart. Zuletzt gab es einige erkennbare Stabilisierungsversuche der Käuferseite (Rounding Bottom im Tageschart), allerdings kam bislang noch kein Momentum auf der Oberseite auf.

Die kurzfristig entscheidende Unterstützung auf der Unterseite liegt im bereich um 4,50 EUR: So lange diese Marke nicht wieder per Tagesschluss unterboten wird (in dem Fall bestünde Rutschgefahr...) dürfen die Käufer weiter hoffen auf eine größere Erholung Richtung EMA200 und Abwärtstrendlinie im Tageschart.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

SGL Carbon Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)