Shanghai schließt wegen Omikron Schulen - Millionstadt Changchun im Lockdown

Peking (Reuters) - Die chinesische Finanzmetropole Shanghai schließt ab Samstag Schulen und Kindergärten, um die steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen.

Der Unterricht soll bis auf weiteres nur noch online stattfinden, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Für die Neun-Millionen-Einwohner-Stadt Changchun im Nordosten wurde sogar einen Lockdown angeordnet. Wohnungen dürfen nur noch aus wichtigem Grunde verlassen werden. Grund ist die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus: Am Donnerstag wurden nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission in Festland-China mehr als 1000 Neuinfektionen registriert. Das ist der höchste Tages-Wert seit gut zwei Jahren, der Anfangsphase der Pandemie.

Verglichen mit vielen anderen Ländern sind das niedrige Zahlen. China hat es sich aber zur Aufgabe gemacht, Ausbrüche so schnell und konsequent wie möglich einzudämmen. So wurden etwa in der von der Omikron-Ausbreitung besonders stark betroffenen Provinz Jilin, deren Hauptstadt Changchun ist, bereits mehrere Teil-Lockdowns verhängt. Diverse Städte haben auch Maßnahmen wie Massentestungen ergriffen. Der große chinesische Logistikkonzern S.F. Express teilte am Freitag zudem mit, die Lieferung von Briefen und Päckchen aus den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau nach Festland-China sei wegen der geltenden Virus-Kontrollvorschriften ausgesetzt worden. Details wurden nicht genannt.