Shaw Communications kündigt monatliche Dividende an

Der kanadische Telekommunikationskonzern Shaw Communications Inc. (ISIN: CA82028K2002, TSE: SJR.B) wird seinen Aktionären eine unveränderte monatliche Dividende in Höhe von 0,09875 kanadischen Dollar ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 29. Juni 2020 (Record date: 15. Juni 2020).

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden damit 1,185 CAD ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 23,07 CAD entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,14 Prozent (Stand: 13. April 2020). Der Konzern aus Calgary ist im Kabel-TV-, Internet- und Satelliten-TV-Geschäft tätig und wird von der Shaw-Familie kontrolliert. Shaw Communications ist an den Börsen in New York und Toronto gelistet. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,36 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,32 Mrd. CAD), wie am 9. April berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 167 Mio. CAD nach 154 Mio. CAD im Vorjahr. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Börse von Toronto mit 12,45 Prozent im Minus (Stand: 13. April 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 11,79 Mrd. CAD. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de