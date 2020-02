Shekel präsentiert Durchbrüche für autonomes Einkaufen und KI im Einzelhandel auf der EuroShop 2020

Shekel zeigt bahnbrechende Technologien auf der EuroShop 2020 an Stand D86 in Halle 3

EuroShop 2020 – Shekel Brainweigh Ltd. (ASX:SBW), führend im Bereich der fortschrittlichen Wiegetechnologie, wird auf der EuroShop 2020 in Düsseldorf vom 16. bis 20. Februar 2020 bahnbrechende Produkte für autonomes Einkaufen und künstliche Intelligenz vorstellen. Die Lösungen von Shekel werden an Standnummer D86 in Halle 3 komplett zu sehen sein.

Seit mehr als 40 Jahren ist Shekel weltweiter Marktführer in der Entwicklung von Waagen und Wiegetechnologie. Auf Basis von Erfahrungen in der Wiegetechnologie stellt Shekel Brainweigh mehrere Weltneuheiten vor, die für die aktuellen Herausforderungen wie die Automatisierung von Filialen und betriebliche Exzellenz des traditionellen Handels konzipiert sind, darunter Probleme mit Über- und Unterbeständen, Schadensabwendung und Verbesserung des Verbrauchererlebnisses. Mithilfe einzigartiger Technologien, die IoT-Lastsensoren, eingebettete intelligente Regalsoftware, KI und Deep-Learning-Algorithmen integrieren, verknüpft Shekel Verkaufsregale mit verwertbaren Einblicken. Auf Grundlage der Fähigkeit, Produkte nach Gewicht zu identifizieren, hilft Shekel bei der digitalen Transformation des Ladens in ein auf Datendiensten basierendes Echtzeit-Geschäft.

Auf der EuroShop 2020 wird Shekel gemeinsam mit Hitachi eine revolutionäre Methode für den Kauf von Artikeln aus Automaten sowie die weltweit erste autonome Mikromarktlösung vorstellen. Dabei kommen vertrauenswürdige, nichtintrusive Sensoren zur Identifizierung von Verbrauchern und produktbewusste Technologien für mehr Präzision und ein insgesamt besseres Einkaufserlebnis der Kunden auf dem europäischen Markt zum Einsatz.

Shekel wird mit seiner dezentralen, Cloud-losen Einzelhandelslösung für maschinelles Lernen eine Weltneuheit vorstellen, die Produkte automatisch erkennt und es der im Handel vorhandenen Hardware ermöglicht, eigenständig zu erlernen, wie man neue Produkte erkennt. Mit der Lösung von Shekel können Einzelhändler damit beginnen, computersehensbasierte Kassierverfahren zu nutzen, ohne eine neue Infrastruktur zu implementieren oder Datenschutzbedenken wegen cloudbasierten Schulungen haben zu müssen.

WER/WAS:

Die Lösungen von Shekel für autonomes Einkaufen und erstklassige Kundenerlebnisse werden an Standnummer D86 in Halle 3 zu sehen sein.

WANN: EuroShop 2020, 16. bis 20. Februar 2020