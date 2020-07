Sherwin-Williams schüttet konstante Dividende aus

Der amerikanische Chemiekonzern Sherwin-Williams Co. (ISIN: US8243481061, NYSE: SHW) wird seinen Aktionären am 11. September 2020 eine Dividende in Höhe von 1,34 US-Dollar ausbezahlen. Record day ist der 21. August 2020. Auf das Jahr gerechnet schüttet der Konzern 5,36 US-Dollar an die Investoren aus.

Die derzeitige Dividendenrendite von Sherwin-Williams liegt beim aktuellen Börsenkurs von 625,9 US-Dollar (Stand: 22. Juli 2020) bei 0,86 Prozent. Das Unternehmen gehört zu den so genannten Dividendenaristokraten. Das sind Firmen, die mindestens 25 Jahre in Folge ihre Dividende erhöhten.

Sherwin-Williams ist 1866 gegründet worden und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Holzlacken, Effektlacken, Klarlacken, farblosen Wasserlacken, Colorlacken und pigmentierten Wasserlacken spezialisiert. Die Artikel werden in eigenen Läden (Sherwin-Williams Paints) verkauft. Im ersten Quartal (31. März) des Geschäftsjahres 2020 betrug der Umsatz 4,15 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,04 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 321,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 245,2 Mio. US-Dollar), wie bereits am 29. April berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 6,46 Prozent im Plus und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 56,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de