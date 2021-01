SHI International beauftragt Donavan Hutchinson mit der Leitung der UK Sales Operations

SHI International, einer der weltweit größten IT-Lösungsanbieter, hat Donavan Hutchinson als Managing Director der SHI Corporation UK LTD, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SHI, eingestellt. Hutchinson soll von der Niederlassung in Großbritannien aus das Wachstum und den Betrieb des Unternehmens in Europa leiten.

„Wir freuen uns, Donavans Erfahrung und Führungsqualitäten in unser Team einbringen zu können“, so Celeste Lee, Senior Vice President, International Sales and Global Programs von SHI. „Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau von Vertriebs- und Supportorganisationen, die langfristiges Channel-Wachstum erzielen, ist eine wertvolle Ergänzung für das globale Wachstum von SHI.“

Hutchinson hat fast zwei Jahrzehnte lang in verschiedenen Funktionen das Wachstum internationaler Unternehmen vorangetrieben, unter anderem mit Erfahrungen bei multinationalen Lösungsanbietern. Bei SHI wird er seine bisherige Erfahrung in der Leitung von Vertriebs- und Supportorganisationen wie Operations, Finance, Legal, Commercial, Strategy, Sales, Services and Solutions, Marketing und Partner/Vendor Alliances einbringen. Im letzten Jahr leitete er die britische/europäische Expansion von Paragon Micro UK, einem schnell wachsenden globalen IT-Lösungsanbieter.

Vor seinem Wechsel zu Paragon Micro war Hutchinson fast drei Jahre lang in ähnlicher Funktion bei PCM in den USA tätig. Als Managing Director UK/International trug er im ersten kalendermäßigen Geschäftsjahr zur Erzielung eines Umsatzes von 62 Mio. USD bei, der im zweiten Jahr auf über 95 Mio. USD stieg.

SHI eröffnete 1998 die Niederlassung in Großbritannien und beschäftigt dort mittlerweile 75 Mitarbeiter. SHI Global IT Solutions Ireland, LTD wurde im März 2020 gegründet.

ÜBER SHI

Die 1989 gegründete SHI International Corp. ist ein globaler Anbieter von Technologieprodukten und Dienstleistungen mit einem Wert von 11 Milliarden US-Dollar. Mit einem Vertriebsteam, das in Bezug auf Erfahrung und Stabilität seinesgleichen in der Branche sucht, und unterstützt von Experten für Software-Volumenlizenzierung, Hardwarebeschaffung und zertifizierte IT-Services, liefert SHI maßgeschneiderte IT-Lösungen für Firmenkunden, Unternehmen, den öffentlichen Sektor und akademische Einrichtungen. Mit über 5.000 Mitarbeitern weltweit ist SHI das größte „Minority and Woman Owned Business Enterprise“ (MWBE) in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.SHI.com.

