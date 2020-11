Shin-Etsu Chemical hat einen Formsilikonkautschuk entwickelt, der ein geringeres Gewicht für kautschukgeformte Produkte erzielt

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio, Präsident, Yasuhiko Saito) hat jetzt eine neue Form von Silikonkautschuk mit geringer Dichte entwickelt, mit der leichtere kautschukgeformte Produkte realisiert werden. Shin-Etsu ist das erste Unternehmen in der Branche, das diese Art von Formsilikonkautschuk unter Verwendung von LIMS-Materialien (Liquid Injection Molding System) entwickelt hat.

Die Nachfrage nach leichteren Kautschukformprodukten wächst in vielen Industriebereichen wie Automobilen und Transportfahrzeugen wie Flugzeugen sowie in anderen Bereichen wie tragbaren Geräten. Mit der Entwicklung leichterer Produkte wird eine weitere Ausweitung der Silikonkautschukanwendungen erwartet.

Bisher wurde zur Herstellung von leichterem Silikonkautschuk ein schäumendes Mittel zu mahlbarem Silikonkautschuk gegeben und zu einer schwammartigen Form geformt. Für unser neues Produkt ist jedoch kein Schaummittel erforderlich. Da es mit unserem fortschrittlichen LIMS geformt werden kann, kann es außerdem die Forderung von Formherstellern nach überlegener Qualität und Produktivitätsverbesserungen erfüllen.

Dieses neue Produkt ist in Typen Arten erhältlich: ein Typ mit niedriger Dichte/hoher Festigkeit *1 und ein Typ mit sehr niedriger Dichte *2. Beide können durch die Verwendung einer Spritzgießmaschine ein kontinuierliches automatisches Formen ermöglichen und somit effizient hochwertige Gummiformprodukte herstellen, wodurch nicht nur Produktivitätsverbesserungen, sondern auch Energieeinsparungen erzielt werden.

Shin-Etsu Chemical besitzt ein technisches Zentrum für die Herstellung von Silikonkautschuk. Dieses technische Formlabor von Shin-Etsu (Shin-Etsu Molding Technical Laboratory) in Higashimatsuyama City, Präfektur Saitama, Japan, führt Demonstrationen des Formens mit unseren neuen Produkten durch. Gleichzeitig arbeiten wir an Verbesserungen der Formtechnologie und verbessern den technischen Service für unsere Kunden.

Silikonkautschuk kombiniert viele überlegene Eigenschaften wie ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, Kältebeständigkeit, Witterungsbeständigkeit und stabile elektrische Isolationseigenschaften, die alle in gewöhnlichem organischem Kautschuk nicht zu finden sind. Aus diesem Grund wird es in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Automobilen, Elektroelektronikgeräten, OA-Geräten, Haushaltsgeräten und Produkten für den täglichen Gebrauch.

Shin-Etsu nutzt die überlegene Produktqualität und die technologischen Stärken von Shin-Etsu Chemical sowie unser System zur detaillierten Reaktion auf Kundenwünsche und wird sich auch in Zukunft bemühen, die Anforderungen des diversifizierenden Marktes zu erfüllen.

*1 Typ mit niedriger Dichte/hoher Festigkeit: Im Vergleich zu herkömmlichen Silikonkautschukformteilen erzielt diese neue Produktart eine Gewichtsreduzierung von etwa 20 bis 30 %.

*2 Typ mit sehr geringer Dichte: Im Vergleich zu herkömmlichen Silikonkautschukformteilen erzielt diese neue Produktart eine Gewichtsreduzierung von etwa 50 bis 60 %.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

