SHOP APOTHEKE - Aktie mit Rallyversuch

Shop Apotheke Europe N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 132,200 € (XETRA)Shop Apotheke Europe N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 132,200 € (XETRA)

Die Aktie von Shop Apotheke markierte am 16. Februar 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 249,00 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrendkanal. In den letzten Wochen setzte sie mehrfach auf der Unterkante dieses Trendkanals auf. Am 05. August setzte der Wert zudem auf der Unterstützung bei 117,00 EUR auf.

Seitdem legt der Aktienkurs deutlich zu. Gestern kam es zum Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend seit 22. Juni. Heute Morgen behauptet sich der Wert auf dem gestern erreichten Niveau.

Kurzfristige Rally möglich?

Die Aktie von Shop Apotheke befindet sich seit einigen Tagen in einer Erholung im Abwärtstrend. Diese Erholung könnte noch einige Tage andauern. Ein Anstieg in Richtung des Abwärtsgaps vom 06. Juli zwischen 147,80 EUR und 155,60 EUR ist möglich. In einigen Tagen tritt der Abwärtstrend seit Februar auf dieses Gap. Sollte die Aktie allerdings unter 126,60 EUR abfallen, dann könnte die Erholung schon wieder zu Ende sein. Die Unterstützung bei 117,00 EUR wäre dann strak gefährdet. Ein Rückfall darunter könnte eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 80-75 EUR auslösen.

Fazit: Kurzfristig haben die Bullen die besseren Karten, ein mittelfristiger Boden wurde aber bisher nicht ausgebildet.

Shop Apotheke Europe N.V.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)