Shop Apotheke: Ausblick hält Aktie im Plus – Verlust stark ausgeweitet

Die Aktien des Online-Arzneimittelhändler sind einigen der wenigen Titel die sich heute im Plus halten können. Dabei haben die Zahlen durchaus ihre Schwächen. Die Shop Apotheke ist 2021 wegen zeitweiser Engpässe in der Logistik auch operativ in die Verlustzone gerutscht. Der bereinigte Verlust vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) betrug 5,3 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch hier ein Gewinn von 21,6 Millionen Euro in den Büchern gestanden hatte, wie Shop Apotheke am Mittwoch in Venlo mitteilte. Damit betrug die bereinigte Ebitda-Marge minus 0,5 Prozent nach plus 2,2 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich erhöhte sich der Fehlbetrag von 16,8 Millionen auf 74,2 Millionen Euro.

Die Erlöse stiegen wie bereit bekannt um 9,5 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Nach einem erfolgreichen Start in das neue Geschäftsjahr erwartet die Online-Apotheke für 2022 ein beschleunigtes Umsatzwachstum, teilte Shop Apotheke weiter mit. Für das laufende Jahr peilt der SDax-Konzern bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein Umsatzplus von 15 bis 25 Prozent an. Die bereinigte Ebitda-Marge soll zwischen minus 1,5 bis plus 1,5 Prozent betragen.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Homepage Shop Apotheke