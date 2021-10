SHOP APOTHEKE - Das könnte böse enden

Die Kurseinschläge an den Märkten werden immer deutlicher. Auch die freitägliche Erholung fällt wieder in sich zusammen. Probleme haben vor allen Dingen die Aktien, die bereits in den Monaten zuvor in ausgeprägten Abwärtstrends verharrten. Als Beispiel lässt sich hier die Aktie der Shop Apotheke nennen.

Der Wert narrte zunächst alle Ausbruchstrader, indem er im Juni kurzzeitig wichtige Widerstände hinter sich ließ, aber sofort wieder abverkauft wurde. Der Bruch der Unterstützung bei 147,20 EUR brachte dagegen ein besseres Signal für Trendtrader. So fiel der SDAX-Titel zügig bis an das Abwärtsziel bei 117 EUR und leitete von dort aus eine Erholung ein. Diese wurde im September wieder größtenteils abverkauft. Nun drohen neue Jahrestiefs.

Der Wochenchart zeigt, wie bedrohlich die Lage der Bullen derzeit ist. Hält die Unterstützung bei 117 EUR im vierten Anlauf nicht mehr, wäre eine mittel- bis langfristige Topformation aktiviert. Das erste Ziel wären Kurse knapp unter der 100-EUR-Marke.

Shop-Apotheke-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart wird die laufende Abwärtswelle noch einmal deutlicher. Die Unterstützung bei 117 EUR ist nicht mehr weit entfernt. Dort wären kurzfristige Gegenbewegungen denkbar, wobei bei 133 EUR schon ein massiver Widerstand wartet. Kommt es in den kommenden Wochen zum Bruch der 117-EUR-Marke, wären 99,50 EUR das nächste Ziel. Wiederum darunter wartet erst um 77 EUR wieder Support für die Bullen.

Unterhalb des Zwischenhochs bei 158,60 EUR ist die Abwärtsbewegung voll intakt. Über 166,40 bis 168,60 EUR wäre die Topformation dagegen aufgebrochen und die Bullen könnten wieder Kurse um 205 EUR anpeilen.

Fazit: Rebound-Trader merken sich die Aktie an der Unterstützung bei 117 EUR vor. Zeigen sich dort allerdings keine Umkehrtendenzen, sollte man die Finger von dem Wert lassen. Zweistellige Notierungen werden dann wahrscheinlich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,97 1,10 1,43 Ergebnis je Aktie in EUR -1,17 -1,80 -0,01 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 2,3 2,0 1,6 PEG neg. 123,8 *e = erwartet

Shop-Apotheke-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)