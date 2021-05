SHOP APOTHEKE - Die Talfahrt könnte weitergehen!

Die Shop-Apotheke-Aktie hat sich im frühen Mittwochshandel mit Verlusten von gut 3,50 % an die Spitze der größten Verlierer im MDax katapultiert. Damit setzt man nach den jüngsten Stabilisierungsversuchen in der letzten Woche die Abwärtsbewegung potentiell weiter fort bzw. versucht, diese wieder aufzunehmen. Aus technischer Sicht passt das gut ins bärische Bild, da man mit einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends auch am Widerstandsbereich bei 166,40 EUR scheitern würde. Mit Blick auf den Wochenchart wird schnell klar, welche Potenziale sich daraus ergeben könnten. Wirklich große Unterstützungen hätte die Aktie dann erst wieder im Bereich von ca. 117 EUR.

Ein Ziel, an dem die Verkäufer in den nächsten Wochen arbeiten könnten. Damit würden Anleger, die die Aktie erst in diesem Jahr zu Notierungen oberhalb von 166 EUR gekauft haben, den Preis für die enormen Gewinne der letzten Monate zahlen. Immerhin notierte die Aktie zum Start der Corona-Krise im Bereich von 45 EUR. Also selbst mit den jüngsten Kursverlusten, die sich mittlerweile schon auf fast 40 % summierten, liegt die Aktie im Jahresvergleich immer noch extrem stark im Plus. Genauso stark dürften dementsprechend auch die fundamentalen Bewertungsmaßstäbe gestiegen sein.

Auch wenn das Korrekturziel um 117 EUR jetzt noch relativ weit weg erscheint und weiteren Kursverlusten von mehr als 20 % entspricht, die vorangegangenen Zeilen helfen vielleicht, ein solches Szenario nicht gänzlich als Quatsch abzutun. Natürlich muss es nicht so kommen und die Aktie könnte sich vorzeitig stabilisieren, einen kleinen Boden ausbilden, anschließend 166,40 EUR-180 EUR als Widerstand zurückerobern und dann ein neues Allzeithoch ansteuern. Konkrete Ansätze dafür sehe ich momentan aber nicht.

Shop Apotheke Europe N.V.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)