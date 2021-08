SHOP APOTHEKE - Erholung kann weitergehen

Die Aktie von Shop Apotheke markierte am 14. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 249,00 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert am 05. August auf die Unterstützung bei 117,00 EUR und damit auch auf die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung ab.

Dort drehte der Wert nach oben. Dabei näherte sich die Aktie zunächst dem EMA 50 an. Nach einigen Konsolidierungstagen unterhalb dieses EMAs brach der Wert gestern über den EMA aus.

Kleines Kaufsignal

Dieser Ausbruch kann als Fortsetzungssignal für die Erholung der letzten Tage gewertet werden. Ein weiterer Anstieg in Richtung des Abwärtstrends seit Februar 2021 ist möglich. Dieser Trend verläuft heute bei 154,20 EUR. Damit verläuft dieser Trend knapp über dem EMA 200 und innerhalb des Abwärtsgaps vom 06. Juli. Dieses Gap liegt zwischen 147,80 und 155,60 EUR. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 139,53 EUR könnte den aktuelle Aufwärtsimpuls aber abwürgen. Ein Rücksetzer in Richtung 126,60 EUR wäre möglich.

Shop Apotheke Europe N.V.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)