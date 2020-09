Shop Apotheke Europe Long: 52 Prozent-Chance

Shop Apotheke zählt zu den führenden europäischen Onlineapotheken und vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte.

In den letzten Monaten zählte das Unternehmen so zu den Gewinnern der Coronakrise und erhöhte erst unlängst die Prognose. Die britische Investmentbank Barclays stufte jüngst die Aktie von Shop Apotheke auf 'overweight' mit einem Kursziel von 170 Euro. Der Konzern sei gut positioniert, von der erwarteten Wachstumsbeschleunigung mit Einführung des E-Rezepts zu profitieren, schrieb Analyst Andrew Ross. Onlinehandel, Videosprechstunde und elektronisches Rezept: Digitale Technologien verändern auch die Gesundheitsbranche in rasantem Tempo. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Umsatz wieder und so zählt die niederländische Versandapotheke auch zu den Aufsteigern in den MDax.

.

Zum Chart .

Der Corona Sell Off ist im Chart kaum zu identifizieren. Vom allgemeinen Tief Mitte März 2020 bis Ende August hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der in der Spitze um 343 % hinzugewonnen hat. Der Kurs scheint spiegelbildlich auf die Zuversicht der Marktteilnehmer punkto Überwindung der Pandemie zu reagieren. Herrscht Zuversicht wie Anfang September, so verlor das Papier 27%. Mit der in den letzten Tagen zurückgekehrten Angst vor einem erneuten Lock Down in den wichtigen europäischen Märkten, konnte die Aktie wieder Boden gutmachen.. Die breite Anwendung eines Impfstoffes ist noch viele Monate entfernt und es hat eher den Anschein, dass die Gesellschaft von einer 2. Welle überrollt wird. Diese Stimmung sollte den Aktionären in die Hände spielen und den Kurs zumindest das alte Hoch bei 163 Euro testen lassen. Hat Andrew Ross von Barclays recht, könnte darüber hinaus ein Ziel bei 170 Euro möglich sein.

Shop Apotheke (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 163,11 // 170,00 Euro Unterstützungen: 120,87 // 100,74 Euro

Fazit

Mit einem Mini Future Long (WKN HR021V) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Shop Apotheke erwarten, überproportional mit einem Hebel von 2,9 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 25,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte beim Basiswert bei 122,30 Euro liegen. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,86 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1, nachdem das Kursziel bei 170,00 Euro liegt (7,63 Euro beim Derivat).

Strategie für steigende Kurse WKN: HR021V Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 5,03 - 5,32 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 93,72 Euro Basiswert: Shop Apotheke Europe KO-Schwelle: 106,60 Euro akt. Kurs Basiswert: 143,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 7,63 Euro Hebel: 2,9 Kurschance: + 52 Prozent Quelle: UniCredit

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.