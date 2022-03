SHOP APOTHEKE - Gefangen im Abwärtstrend

Schon vor rund vier Monaten zeichnete sich ab, dass bei der Aktie von Shop Apotheke eine gewaltige Trendwendeformation entstehen könnte, die mit einem Bruch der markanten Unterstützung bei 117,00 EUR dann auch zum Jahreswechsel aktiviert wurde. Die kurzfristigen Ziele bei 99,80 und 85,00 EUR wurden schnell erreicht. Zuletzt brach der Wert auch unter die 76,90-EUR-Marke und an die 76,4 %-Projektion der ersten großen Abwärtsstrecke von 249,00 bis 115,77 EUR ein. Knapp über der 64,47-EUR-Marke konnte eine Erholung starten, die aktuell aber schon wieder in Frage gestellt wird:

ShopApotheke mit SKS-FormationUnter 76,90 EUR droht nächste Verkaufswelle

Denn aktuell sieht es danach aus, als gäbe es schon an der Abwärtstrendlinie auf Höhe der Hürde bei 89,00 EUR kein Durchkommen mehr. Sollte jetzt auch der Zwischensupport bei 76,90 EUR wieder unterschritten werden, könnte die Abwärtstrendphase reaktiviert und das Tief bei 65,40 EUR wieder angelaufen werden. Dort besteht die Chance auf eine Bodenbildung und eine nachhaltige Trendwende.

Fällt der Wert dagegen auch unter 64,47 EUR - das 76,4 %-Projektionsniveau des letztjährigen Einbruchs, wäre die Unterstützung bei 48,25 EUR das nächste Ziel an dem eine Trendwende folgen kann.

Über 89,00 EUR weitere temporäre Erholung möglich

Ein Anstieg über 89,00 EUR würde an sich nur zu einer Ausweitung der Erholung bis 95,00 und darüber bis an den Widerstand bei 99,80 EUR führen. Dort könnte die nächste Verkaufswelle einsetzten. Doch erst bei Kursen über 103,00 EUR könnte die Unterseite der Seitwärtsrange bei 117,00 EUR wieder in greifbare Nähe rücken.

Shop Apotheke Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)