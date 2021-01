Shop Apotheke: Lockdown macht’s möglich

Kaum hat sich die Erkenntnis einer möglichen Verlängerung des bestehenden Lockdowns in Deutschland am Wochenende unter Investoren gefestigt, sind zu Beginn des Handels ausgerechnet jene Profiteure einmal mehr stark nachgefragt. Hierzu zählt zweifelsfrei das Wertpapier der Online-Apotheke Shop Apotheke.

Dabei profitiert Shop Apotheke nicht nur vom heimischen Markt und einer Verlängerung des Teil-Lockdowns in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, wo sich die Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus merklich ausbreiten, profitiert der Onlinehändler massiv. Allerdings muss auch festgestellt werden, dass das Wertpapier seit Anfang 2020 von 50,00 Euro bis in den Bereich von maximal 166,40 Euro zugelegt hatte. Die letzten Monate präsentierte sich entsprechend in einer Seitwärtskonsolidierung.

Auch wenn fundamental langfristige Chancen auf eine Rallyefortsetzung bestehen, kann das Papier derzeit lediglich innerhalb seiner Spanne bestehend aus den Kursmarken von grob 120,00 und 166,40 Euro rauf und runter gehandelt werden. Erst ein nachhaltig und mindestens per Monatsschlusskurs bestätigter Ausbruch über die obere Hürde von 166,40 Euro dürfte ein entsprechend langfristiges Kaufsignal mit einem Ziel bei 220,47 Euro generieren können. Anderenfalls besteht erneut die Gefahr von Gewinnmitnahmen an der oberen Begrenzung. Wer einen entsprechend langen Atem besitzt, könnte für die nächsten Jahre mit Shop Apotheke goldrichtig liegen.

Shop Apotheke (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 160,11 // 166,40 // 170,30 // 172,65 // 177,35 Euro Unterstützungen: 153,83 // 150,60 // 144,82 // 141,09 // 133,00 Euro

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.