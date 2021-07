Shop Apotheke Long: 60-Prozent-Chance!

Aufgrund eines angespannten Arbeitsmarktes sowie einer reduzierten Logistikkapazität kann die Shop Apotheke Europe nicht den vollen potenziellen Umsatz erwirtschaften. Laut CEO Stefan Feltens konnte das Recruiting neuer Mitarbeiter im zweiten Quartal und zu Beginn des dritten Quartals nicht mit der steigenden Kundennachfrage Schritt halten. Die Umstellung auf die nächste Automatisierungsstufe ist zeitaufwändiger als ursprünglich geplant. Zudem stieg die Komplexität durch den temporären Parallelbetrieb der zwei Logistikzentren. Diese kurssenkende Information überschneidet sich mit der Verlautbarung eines Rückganges des PMI-Index für Services von 64 im Mai auf 60 Prozent im Juni, was gestern dem breiten US-Index S&P500 zu Handelsschluss in Europa 30 Punkte kostete und auch tendenziell auf dem Kurs der Shop Apotheke Europe lastet.

Vom allgemeinen Tief Mitte März 2020 bis Ende August hat der Kursverlauf der Shop Apotheke Europe einen Aufwärtstrend ausgebildet, der in der Spitze einen 343 prozentigen Zugewinn ausweist. Die darauf folgende Seitwärtsrange wurde Anfang Januar 2021 durch einen 50 prozentigen Kursaufschlag verlassen. Was von Mai bis Juni 2021 wie eine Bodenbildung aussah, wurde gestern durch ein Tagesminus von 12,59 Prozent unterbrochen. Eine eventuell verlängerte Verlustphase sollte beim Support bei 121,81 Euro auf steigende Kaufbereitschaft treffen und den Kursverlauf umkehren. Aus heutiger Sicht bedeutet dies bei Einhaltung der Planzahlen für 2023 ein erwartetes KGV von 70,87. Was auf den ersten Blick als sehr hoch erscheint, ist dem Umstand geschuldet, dass die Shop Apotheke erst heuer die Verlustserie der vergangenen Jahre beendet hat. Ist dieser Punkt einmal erreicht, können die Gewinne überproportional steigen.

Shop Apotheke Europe (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 163,63 // 204,92 Euro Unterstützungen: 135,42 // 121,81 Euro

Die Aktie der Shop Apotheke Europe hat in der Pandemiephase viele sehr positive Kursprognosen noch übertroffen. Dies spiegelt die Stärke der zugrunde liegenden Organisation und das Vertrauen der Marktteilnehmer wieder. Zwar könnte der Umsatz stärker wachsen und wird nur durch Logistikprobleme nicht im vollen Umfang erreicht, trotzdem sind diese Probleme leichter lösbar, als eine Abkehr der Kunden vom Onlinekauf.

Mit einem Turbo Open End Long auf Shop Apotheke Europe (WKN MA0NME) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Versandapotheke erwarten, überproportional durch einen Hebel von 2,60 profitieren. Das Ziel sei bei 170,00 Euro angenommen (8,29 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt dabei 38 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 117,40 Euro platziert werden. Im Turbo Open End Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,03 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA0NME Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,11 - 5,18 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 88,23 Euro Basiswert: Shop Apotheke Europe KO-Schwelle: 88,23 Euro akt. Kurs Basiswert: 138,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 8,29 Euro Hebel: 2,60 Kurschance: + 60 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Spotlight Update: Microsoft

Die am 9. Juni 2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN MA23Z0 auf eine steigende Aktie von Microsoft zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Call Optionsschein schloss am 6. Juli 2021 zum Geldkurs von 3,0298 Euro und lag mit 60 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Call auf ein neues Level bei 2,72 Euro nachziehen.

Microsoft (Tageschart in US-Dollar) (Quelle: www.tradesignalonline.com)

