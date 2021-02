SHOP APOTHEKE - Rally vorerst gestoppt

Die Aktie von Shop Apotheke fiel am 09. Dezember 2016 auf ein Allzeittief bei 24,00 EUR zurück. Anschließend bewegte sie sich lange volatil seitwärts.

Im August 2019 setzte eine Aufwärtsbewegung ein. Diese wurde nach einem kurzen, aber scharfen Rücksetzer im März 2020 stark beschleunigt. Anschließend schoss die Aktie von 36,90 EUR auf 166,40 EUR nach oben.

Nach diesem Hoch aus dem August 2020 konsolidierte der Wert in einer Range zwischen 166,40 und 117,00 EUR seitwärts. Am 19. Januar 2021 erfolgte der Ausbruch nach oben. Damit ergab sich ein Kaufsignal mit einem rechnerischem Ziel 236,66 EUR. Am 08. Februar notierte der Wert im Hoch bei 238,00 EUR und konsolidiert seitdem leicht.

Wo bieten sich neue Chancen?

Diese Gewinnmitnahmen können noch eine Weile andauern. Unterstützung findet die Aktie bei 204,50 und bei 181,69 EUR. Der zentrale Unterstützungsbereich liegt bei 167,16-166,40 EUR. Steigt die Aktie aber stabil über 238,00 EUR an, dann könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung 297,80 EUR kommen. Dieses Ziel könnte die Aktie im übrigen auch nach einer Konsolidierung anstreben.

Zusätzlich lesenswert:

SIEMENS HEALTHINEERS - Neue Chancen in Kürze?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Shop Apotheke Europe N.V.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)