SHOP APOTHEKE - Sind die Bullen zurück?

Nachdem die Aktie zusammen mit den alten Corona-Profiteure mit dem neuen Lockdown heute vorbörslich deutlich nach oben springen konnte und auf Tradegate bereits bei 151,80 EUR gehandelt wurde, kommt es nach dem Handelsstart auf Xetra zu einem kleinen Abverkauf. Das Papier rutscht ins Minus und macht die Kursgewinne vom Freitag zunächst wieder rückgängig. Das ist zunächst nicht kritisch zu werten, die Aufwärtswelle der vergangenen Woche wird auf er4höhtem Niveau korrigiert. Im mittelfristigen Chartbild hat sich zunächst aber nichts getan. Die Aktie notiert wieder inmitten der neutralen Seitwärtsrange seit Ende Juli.

Das Chartbild hellt sich auf

Innerhalb der Seitwärtsrange besteht kein akuter Handlungsbedarf, die besseren Chancen liegen kurzfristig aber auf Seiten der Käufer - so lange die Aktie oberhalb von 135 EUR notiert. Im besten Fall steigt die Aktie in Kürze wieder an die Allzeithochs bei 166,40 - 168,60 EUR. Ein Ausbruch darüber würde größere Kaufsignale liefern, erste Rallyziele liegen dann bei 190 und später 220 EUR.

Kommt es jedoch zu anhaltender Kursschwäche mit Kursen unterhalb von 130 EUR, wäre die Aktie anfällig für eine neue Abwärtsbewegung in Richtung der Rangeunterkante bei 115 - 118 EUR. Dort würden sich antizyklische Longchancen für kurz- und ggf. mittelfristige Trades ergeben.

Shop Apotheke Europe N.V.

Auch interessant:

ENERGIEKONTOR - Sehr steile Rally

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)