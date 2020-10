Shop Apotheke: Wer mach jetzt das Rennen?

Alleine in diesem Jahr konnte der Outperformer Shop Apotheke über 280 Prozent an Wert zulegen. Dabei hat sich erst in 2020 eine signifikante Trendbeschleunigung eingestellt, insbesondere seit dem Corona-Crash aus Mitte März. Von 36,90 Euro ging es bis zum heutigen Tag auf ein Rekordhoch von 168,60 Euro aufwärts und damit zeitweise über die Höchststände aus August dieses Jahres von 166,40 Euro. Sollte die Aufwärtsdynamik weiter anhalten und die Aktie von Shop Apotheke über ihre Augusthochs springen können, käme dies einem Folgekaufsignal in Richtung 180,00 Euro gleich. Insgesamt profitiert dieses Unternehmen zusehends vom Versandhandel mit Arzneimitteln und dürfte dies unter den aktuellen Rahmenbedingungen auch weiterhin tun.

Neue Long-Chance

Der heutige Vorstoß der Bullen ist schon an sich beeindruckend, derzeit steht ein Kursplus von gut sechs Prozent in den Büchern. Für ein Folgekaufsignal in Richtung 180,00 Euro muss aber erst noch das Augusthoch bei 166,40 Euro nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs überwunden werden. Um überproportional hiervon profitieren zu können, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1L6H zum Einsatz kommen. Eine Verlustbegrenzung sollte aber noch unter den heutigen Tagestiefs angesetzt werden. Bei einem Bruch des 50-Tage-Durchschnitts um 140,03 Euro sowie den seit Mitte März bestehenden Aufwärtstrend kämen Abschläge zunächst auf 129,00 Euro auf Anleger zu, darunter könnte sogar noch einmal die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 120,00 Euro angesteuert werden.

Shop Apotheke (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 162,20 // 166,40 // 168,60 // 170,81 // 173,62 // 176,44 Euro Unterstützungen: 156,00 // 154,00 // 150,10 // 148,20 // 143,60 // 140,02 Euro

Fazit

Sobald Shop Apotheke über 166,40 Euro auf Tagesschlusskursbasis springt, können vorsichtige Long-Positionen mit einem Ziel bei 180,00 Euro aufgebaut werden. Über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1L6H ließe sich auf der favorisierten Wegstrecke eine Rendite von weiteren 20 Prozentherausholen. Bei vollständiger Umsetzung der Strategie dürfte der Schein am Ende 7,58 Euro wert sein. Eine Verlustbegrenzung muss aber noch etwas tiefer angesetzt werden, für den aktuellen Zeitraum sind das die heutigen Tagestiefs um 154,00 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA1L6H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,22 - 6,34 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 100,5459 Euro Basiswert: Shop Apotheke KO-Schwelle: 100,5459 Euro akt. Kurs Basiswert: 160,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 7,58 Euro Hebel: 2,6 Kurschance: + 20 Prozent Börse Frankfurt

