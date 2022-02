Shopify 45 % unter Höchststand – ist die Aktie jetzt ein Kauf?

In 3 Sätzen

Das Unternehmen ist den Sorgen um die Inflation zum Opfer gefallen.

Das Geschäft von Shopify ist nach wie vor lukrativ.

Die Wertaussichten für langfristige Anleger sind trotz der Bedenken heute sehr gut.

Viele Anleger haben in letzter Zeit erleben müssen, wie ihre Depots an Wert verloren. Nur in den letzten Tagen gab es ein paar Lichtblicke. Das bedeutet jedoch nicht, dass wachstumsstarke Unternehmen nicht weiterhin reizvoll sind. Bei vielen Unternehmen hat es keine grundlegenden Veränderungen gegeben, was langfristige Anleger optimistisch in die Zukunft blicken lassen sollte.

Shopify ist ein perfektes Beispiel. Das Unternehmen wurde im letzten Quartal schwer angeschlagen und fiel um mehr als 45 % gegenüber seinem Allzeithoch. Im Jahr 2022 allein verlor die Aktie 33 %. An der Dominanz des Unternehmens in der E-Commerce-Branche hat sich jedoch nicht viel geändert. Shopify ist nach wie vor eine führende Plattform, auf der kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ihre Geschäfte aufbauen und ausbauen, und dies dürfte auch in den kommenden Quartalen so bleiben. Da die Aktie in den letzten Monaten so stark gefallen ist, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um einige Anteile zu erwerben.

Shopify rutschte zusammen mit zahlreichen anderen Tech-Aktien ab. Viele Anleger ziehen sich aufgrund von Zins- und Inflationsängsten von wachstumsstarken und risikoreicheren Tech-Unternehmen zurück und investieren stattdessen in stabilere Unternehmen. In diesem Jahr ist der technologielastige Nasdaq-Index bereits um etwa 20 % von seinem Allzeithoch gefallen. Derzeit steht der Index 15 % unter seinem Höchststand.

Shopify wurde sogar noch stärker in Mitleidenschaft gezogen, da es von der Sorge um die Inflation besonders stark betroffen ist. Die Einnahmen von Shopify aus seinen Händlerlösungen stammen hauptsächlich von seinen Kunden auf Transaktionsbasis. Wenn also die Kunden ihr Bruttowarenvolumen (GMV) steigern, verdient Shopify Geld. Im dritten Quartal stammten über 70 % des Umsatzes aus dem Bereich Händlerlösungen, aber angesichts der Inflation machen sich einige Anleger Sorgen über das Wachstum dieses großen Umsatzsegments.

Wenn die Preise für Waren steigen, werden viele Verbraucher ihre Ausgaben für den elektronischen Handel drosseln, vor allem, wenn es sich nicht um Waren des täglichen Bedarfs handelt. Dies wird den Shopify-Händlern und damit auch Shopify selbst schaden.

Das Unternehmen meldete im November seine Ergebnisse für das dritte Quartal und die Finanzlage schien durch diesen Inflationsdruck nicht beeinträchtigt zu werden. Das Unternehmen meldete einen Gesamtumsatzzuwachs von 47 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,1 Mrd. US-Dollar, und seine Händlerlösungen wuchsen um 51 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Aktien wurden aufgrund der schlechten Stimmung unter den Anlegern auf Talfahrt geschickt, aber die Analysten sagen eine weitere Expansion voraus. Die Wall Street erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,34 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von 20 % gegenüber dem Vorquartal und 37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das ist zwar weniger als im dritten Quartal, stellt aber immer noch eine starke Verbesserung dar. Das Management gab an, dass das Weihnachtsgeschäft zwar größer als normal, aber immer noch zu schwach für die gesamte Branche war. Das zeigt, dass das verlangsamte Wachstum nicht nur ein Problem von Shopify war.

Bei einer Marktkapitalisierung von 110 Mrd. US-Dollar ist es beeindruckend, dass Shopify immer noch ein deutliches Wachstum seines Umsatzes verzeichnet, und seine Cashflows machen die Finanzzahlen noch stärker. Das Unternehmen erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 einen freien Cashflow in Höhe von 219 Mio. US-Dollar, was einem Zuwachs von über 52 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen hat auch Investitionen in andere Unternehmen getätigt, die seiner Rentabilität einen Schub verliehen haben. Shopify verdiente in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 mehr als 3,3 Mrd. US-Dollar mit anderen Investitionen. Insbesondere mit der Investition in Global-E Online - und damit mehr als der Umsatz, den es im gleichen Zeitraum erzielte.

Es gibt in den kommenden Jahren jede Menge Chancen für Shopify. Shopify schätzt, dass sein gesamter adressierbarer Markt derzeit 153 Mrd. US-Dollar wert ist - was bedeutet, dass Shopify gerade einmal 3 % seiner gesamten Umsatzmöglichkeiten erfasst hat. DigitalOcean, ein auf KMUs spezialisierter Cloud-Anbieter, schätzt, dass die Zahl der KMUs jedes Jahr um 14 Millionen zunehmen wird, ausgehend von der heutigen Zahl von 100 Millionen KMUs weltweit. Da Shopify in erster Linie an KMUs verkauft, könnte das Unternehmen bei der wachsenden Branche weiter Erfolg haben.

Das Unternehmen konzentriert sich auch darauf, sein Angebot zu erweitern, um es für seine Kunden noch attraktiver zu machen. Shopify hat in ein Fulfillment-Netzwerk investiert, um Händlern bei der Auswahl, Verpackung und dem Versand ihrer Produkte in den USA zu helfen. Dieses Fulfillment-Netzwerk würde es nicht nur schwieriger machen, das Produkt-Ökosystem von Shopify zu verlassen. Es würde Shopify auch ermöglichen, seine Kosten zu senken, um besser mit dem Giganten Amazon konkurrieren zu können.

Das Unternehmen wird zum 27-Fachen des Umsatzes gehandelt - ein hoher Wert für ein E-Commerce-Unternehmen. Zum Vergleich: E-Commerce-Giganten wie Sea Limited und MercadoLibre werden beide zu weniger als dem 10-Fachen des Umsatzes gehandelt. Shopify hat jedoch das Beste aus mehreren Welten: Es dominiert bereits den SMB-Bereich und hat viele Möglichkeiten, durch Produkterweiterung und einen sich vergrößernden Kundenmarkt zu wachsen. Auch wenn Shopify auf Sicht von zehn Jahren vielleicht nicht der nächste 100-Bagger sein wird, hat das Unternehmen immer noch die Möglichkeit, sich zu verzehnfachen. Deshalb halte ich Shopify zum aktuellen Preis für einen Kauf.

Der Artikel Shopify 45 % unter Höchststand - ist die Aktie jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Jamie Louko besitzt Aktien von TAmazon, Global-e Online Ltd., MercadoLibre, Sea Limited und Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Digitalocean Holdings, Inc., MercadoLibre, Sea Limited und Shopify. Dieser Artikel erschien am 11.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Peter Roegner