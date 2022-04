Shopify-Aktie: Kein Amazon!

Die Shopify-Aktie ist kein Amazon, obwohl es einige Parallelen gibt. Zum Beispiel, dass frühe Investoren beider Aktien heute sehr, sehr reich geworden sind. Trotzdem gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Performance. Aber eben auch Volatilität, die auf der Reise ein Bestandteil gewesen ist.

Shopify und Amazon teilen sich auch einen Markt: den des E-Commerce. Wobei der Zugang ebenfalls unterschiedlich ist. Unter anderem das führt jetzt dazu, dass ein Analyst sagt, dass die Differenzen dieser beiden E-Commerce-Akteure doch zu groß seien. Schauen wir einmal, ob das der Performance schadet.

Shopify-Aktie: Doch kein Amazon …?!

Anlass für den Vergleich ist die kurzfristige Performance der Shopify-Aktie und derjenigen von Amazon. Zwar sind sowohl der kanadische als auch der US-amerikanische E-Commerce-Akteur Indexschwergewichte in ihren jeweiligen Leitindizes. Allerdings entwickelten sich die Aktienkurse unterschiedlich. Shopify verlor rund die Hälfte des Börsenwertes, Amazon hingegen lediglich im einstelligen prozentualen Bereich.

Das führe dazu, so der Analyst, dass man sich die Geschäftsmodelle ansehen müsse. Der US-Konzern besitze ein gigantisches E-Commerce-Universum, eine eigene Logistik und sei einfach riesig. Wohingegen der kleinere, kanadische Verfolger lediglich ein Plattform-Modell besitze. Das ist ebenfalls ein entscheidender Unterschied: qualitativ und quantitativ.

Auch in der fundamentalen Bewertung sehen wir das. Die Shopify-Aktie werde noch immer mit einem hohen Multiplikator des Umsatzes gehandelt, während Amazon nicht nur stark profitabel, sondern auch bedeutend preiswerter ist. Vielleicht führen wir an, dass der kanadische Akteur mit einer Börsenbewertung von 91,5 Mrd. US-Dollar bewertet ist, während der US-Tech-Konzern auf 1,7 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung kommt.

Unterschiede? Ja, aber …

Shopify und Amazon sind unterschiedlich. Das lässt sich kaum bestreiten. Ein Geschäftsmodell mit eigener Logistik und das eines Plattformbetreibers sind dann doch zu verschieden. Aber es gibt eine sehr prägende Gemeinsamkeit: Es gibt eine Menge Raum zum Wachsen im Markt des E-Commerce. Sowie ein visionäres Management, das nicht weniger als einen großen und idealerweise sehr weit marktbeherrschenden Kosmos anstrebt. Das Errichten eines Ökosystems und das Liefern herausragender Services und Lösungen ist die Triebfeder der Wachstumsgeschichten. Deshalb glaube ich, dass ein Vergleich trotzdem angebracht sein kann.

Die historischen Performances, selbst wenn wir das vergangene Jahr berücksichtigen, zeigt: Shopify und Amazon sind unterm Strich sehr, sehr erfolgreich und haben intakte Wachstumsgeschichten. Ich sehe den kanadischen E-Commerce-Plattformbetreiber weiterhin auf einem Weg, eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, die der von Amazon sehr ähnlich sein kann. Wobei wir uns vielleicht fünf Jahre, vielleicht auch zehn zurückbefinden. Und eben das Geschäftsmodell als Plattformbetreiber erkennen, der jedoch trotzdem auf über 50 Mrd. US-Dollar Warenvolumen im letzten Quartal gekommen ist.

Der Artikel Shopify-Aktie: Kein Amazon! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Shopify. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images