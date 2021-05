Shopify, Amazon & Tesla: Das haben diese lebensverändernden Investitionen gemeinsam!

Die Aktien von Shopify, Amazon oder auch Tesla haben eine Gemeinsamkeit: Sie können allesamt als lebensverändernde Investition bezeichnet werden. Investoren, die früh auf diese Aktien gesetzt und sie gehalten haben, dürften als reich gelten. Ihr Einsatz hätte sich in vielen Fällen vervielfacht.

Solche lebensverändernden Investitionen sind natürlich selten. Trotzdem haben Aktien wie Shopify, Amazon oder auch Tesla einige Gemeinsamkeiten. Hier sind drei Dinge, auf die ich achten würde, wenn ich ebenfalls nach solchen Chancen Ausschau halten will. Das könnte vielleicht auch dein Leben finanziell von Grund auf verändern.

Lebensverändernde Investition: Starke Megatrends!

Eine erste Gemeinsamkeit, die diese drei Akteure gemeinsam haben, sind starke Megatrends. Shopify und Amazon folgen beispielsweise dem E-Commerce. Tesla hingegen ist drauf und dran, die Automobilindustrie zu revolutionieren. Das sind gigantische Märkte, die wir als Megatrends bezeichnen können. Aber auch einen anderen Faktor besitzen.

Eine lebensverändernde Investition besitzt nämlich häufig auch im Allgemeinen einen großen Markt, der viel Potenzial zum Wachsen bereithält. Zudem nehmen solche Akteure einen größeren Anteil in diesen Märkten ein, was zu einem herausragenden Erfolg führt. Ja, auch mit Blick auf die Aktie.

Nicht jede Aktie, die einem Megatrend folgt, wird natürlich zu einer lebensverändernden Investition. In unserem zweiten und dritten Gliederungspunkt soll es daher darum gehen, was ein Unternehmen oder eine Aktie zu einer solchen Chance macht.

Innovation und Disruption, um Markt neu zu definieren

Eine lebensverändernde Investition ordnet in der Regel die Verhältnisse in einem Markt neu. Wir Fools sprechen in diesem Sinne gerne von einem Rule Breaker (Regelbrecher), der mit bisherigen Konventionen bricht. Bloß, um dann im Markt selbst eigene Regeln neu zu definieren.

Das können wir mit Blick auf die drei eingangs genannten Aktien ziemlich gut erkennen. Amazon beispielsweise hat mit einer außergewöhnlichen Logistik den Handel neu definiert und ist teilweise schneller als der Einzelhandel. Shopify bietet hingegen vielen Händlern die Möglichkeit, vom E-Commerce zu profitieren, und könnte durch seine verbundenen Händler zu einem westlichen Gegengewicht zu Amazon heranreifen. Tesla definiert die Mobilität neu im Vergleich zu klassischen Otto- und Benzinmotoren.

Wir sehen daher: Eine lebensverändernde Investition hat häufig Innovation oder sogar eine Disruption in einem bestehenden Markt. Das mag sich womöglich erst im Nachhinein herauskristallisieren und wie Science-Fiction klingen. Häufig sind solche Chancen jedoch diejenigen, die nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch dein Portfolio neu definieren.

Lebensverändernde Investition: Visionäres Management!

Zu guter Letzt gibt es noch einen weiteren Faktor, der eine lebensverändernde Vision herbeiführen kann: Nämlich ein visionäres Management. Amazon besitzt (noch) Jeff Bezos, der den Tech-Konzern vorangetrieben hat. Tesla hat mit Elon Musk eine nicht unumstrittene, aber erfolgreiche Persönlichkeit, und Shopify hat Tobias Lütke. Für den Erfolg der Unternehmen sind diese Persönlichkeiten absolut wichtig.

Ein visionäres Management zu beurteilen ist alles andere als einfach. Euphorie und ein wenig Träumertum, manchmal vielleicht gepaart mit ein wenig Skepsis, was die Persönlichkeiten angeht, mag dazugehören. Visionäres Denken wird schließlich nicht direkt von allen Investoren und Verbrauchern geteilt.

Der Artikel Shopify, Amazon & Tesla: Das haben diese lebensverändernden Investitionen gemeinsam! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Shopify und Tesla und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2022 $1940 Call auf Amazon und Long January 2022 $1920 Call auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images