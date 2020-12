SHOPIFY - Ausbruch geschafft

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 1.170,960 $ (NYSE)

Shopify ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das verschiedene Tools und eine proprietäre E-Commerce-Software für den Ausbau, die Vermarktung und Verwaltung eines Einzelhandelsgeschäfts bietet. Über die Plattform können Online-Shops erstellt und Tools oder Apps für zum Beispiel Bezahloptionen integriert werden.

Die Shopify-Aktie befindet sich seit Jahren in einer steilen Rally. Der Ausgangspunkt dieser Rally ist das Tief aus dem Februar 2016 bei 18,58 USD. Die Aufwärtsbewegung ließ sich lange in einem Trendkanal eingrenzen. Am 05. Mai 2020 kam es zum Ausbruch über die Trendkanaloberkante. Am 01. September markierte der Wert ein Rekordhoch bei 1.170,96 USD.

Anschließend schwenkte er in eine Seitwärtsbewegung ein. Diese spielte sich zwischen diesem Allzeithoch und einem Vorgängerhoch bei 844,00 USD ab. Am Mittwoch brach der Titel aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben aus. Am Donnerstag markierte er sein aktuelles Allzeithoch bei 1.206,89 USD. Nach diesem Hoch setzten Gewinnmitnahmen ein, die auch am Freitag andauerten.

Bullen weiter am Drücker

Solange es zu keinem stabilen Rückfall unter 1.170,96 USD kommt, bestimmen die Bullen die Richtung. Ein nächstes größeres Ziel ergibt sich aus der Seitwärtsbewegung ab September und liegt bei rechnerischen 1.567,07 USD. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 1.170,96 USD kommen, dann würden Abgaben in Richtung 844,00 USD drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)