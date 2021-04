SHOPIFY - Das sieht nach Bodenbildung aus

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 1.202,000 $ (NYSE)

Die Shopify-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt ist das Tief aus dem Februar 2016 bei 18,58 USD. Innerhalb dieser Bewegung kletterte die Aktie bis Februar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 1.499,75 USD.

Anschließend korrigierte der Wert ausführlich bis an den EMA 200. Auf diesem EMA bildete sich ein Doppelboden heraus. Am Donnerstag brach der Wert über die Nackenlinie bei 1.190 USD nach oben aus. Seitdem versucht er sich über dieser Marke zu etablieren. In der Spitze lag der Aktienkurs dabei bei 1.234,50 USD.

Rally deutet sich an

Die Aktie von Shopify befindet sich auf dem Sprung zu einer neuen Rally. Dieses Szenario würde mit einem Anstieg über 1.234,50 USD bestätigt werden. Anschließend könnte der Aktienkurs in Richtung 1.408 oder sogar an das Allzeithoch ansteigen. Sollte die Aktie aber unter das Aufwärtsgap vom 01. April, also unter1.119,50 USD abfallen, würden die Chancen auf eine weitere Rally massiv sinken.

Shopify -Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)