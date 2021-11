SHOPIFY - Ist die Aktie am Allzeithoch ein Kauf?

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 1.656,500 $ (NYSE)

Die Shopify-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Rally stammt aus dem Januar 2016 und liegt bei 18,48 USD. Gestern markierte die Aktie ein neues Allzeithoch bei 1.704,39 USD. Die Aktie legt also in weniger als 6 Jahren über 9.122 % zu. Irgendwann muss doch eine solche Rally enden, oder?

Am 23. Juli 2021 notierte die Aktie im Hoch bei 1.650,00 USD. Danach konsolidierte der Wert ausführlich. Er fiel dabei auf die Unterstützung bei 1.301,61 USD zurück. Diese Marke verteidigte der Wert am 04.Oktober.

Seitdem zieht die Aktie wieder an. Auch die schlechten Zahlen vom 28. Oktober, wonach der Gewinn bei 0,81 USD je Aktie lag (Erwartung: 1,35 USD) und der Umsatz bei 1,12 Mrd. USD (Erwartung: 1,41 Mrd. USD) bremsten diesen neuen Trend nicht.

Am 01. November durchbrach die Aktie den Abwärtstrend seit Juli. Zunächst tat sie sich noch schwer, sich über diesem Trend zu etablieren. Aber am Freitag kam es zu einem starken Aufwärtsschub. Der Wert schoss auf ein neues Allzeithoch nach oben. Gestern behauptete er sich über dem alten.

Wo bieten sich neue Chancen?

Die Shopify-Aktie könnte den starken Aufwärtsschub von Freitag zunächst etwas auskonsolidieren. Dabei wäre ein Rücksetzer in Richtung 1.588-1.583 USD möglich. Nach diesem Rücksetzer könnte es zu einer neuen Rallyphase kommen. Ein erstes Ziel läge in diesem Fall bei 1.801,61 USD. Später könnte die Aktie sogar in Richtung 2.069,83 USD ansteigen.

Ein Rückfall unter 1.583 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Sollte die Aktie dann auch nicht unter das Tief aus der letzten Woche bei 1.470,00 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Dann bestünde die Gefahr einer größeren Topbildung.

